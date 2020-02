Desde que aceptó la defensa de los diez jóvenes detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa, a Hugo Tomei le cambió la vida. Dejó su casa en Zárate para instalarse en la costa y dedicarse de lleno a la causa. Desde que puso un pie allí, sus días son siempre iguales: se entrevista con los padres de los sospechosos, recorre las comisarías y hace malabares para esquivar a la prensa. repite que, al menos seis de ellos, no tuvieron nada que ver con el asesinato.

Tomei, sugiere irregularidades por parte de la Policía Bonaerense, del equipo forense que analizó los celulares de los imputados y de la propia fiscalía. Y, mientras se las ingenia para elaborar la mejor defensa posible en un escenario adverso, prepara presentaciones contra los funcionarios judiciales.

“La verdad, tengo ganas de hablar. Lo que pasa es que necesito estar en confianza. Necesito que cuiden la palabra para que no traten a los chicos de salvajes.”

“Llegué a pedido de los papás. Me llamaron por la confianza que me tienen desde lo profesional y, también, desde lo personal. Trabajé con algunos de los padres de los detenidos, no doy detalles por el secreto profesional. Pero mi relación viene desde antes, me conocen”, aseguró el abogado.

Si bien prefiere no confirmar si su estrategia intentará sostener la hipótesis de “homicidio en riña”, sí adelanta que no todos están tan complicados: “Hay seis pibes que se tienen que ir. Por lo menos”.

Tomei no teme cuestionar la versión que ubica a Fernando y sus amigos como víctimas pasivas de la situación y sostiene: “No hay posibilidad de que diez pibes le peguen a uno. No entran alrededor”.