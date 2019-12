Iba pasado de copas y terminó volcando su camioneta

Lo que podría haber sido una tragedia no fue más que un susto, cuando el conductor de una EcoSport terminó volcando. Por suerte, no terminó con heridas y no hubo terceros lesionados. En un caso similar, otro vecino chocó su auto contra un poste de luz.

El fin de año no da treguas y los vecinos trasladan los festejos por las fiestas a todas las noches. A veces, por negligencia y nulo respeto por la vida de los otros, los conductores provocan choques que podrían generar tragedias.

En la jornada de ayer, en horas de la madrugada y de la mañana, dos siniestros viales se registraron en distintos puntos de la ciudad que podrían haber tenido resultados fatales.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el más complejo tuvo como protagonista a una camioneta Ford EcoSport que era guiada por un hombre mayor de edad alcoholizado.

El siniestro en cuestión tuvo lugar en la calle Liniers al 1200, en el corazón del barrio Belgrano. Allí, momentos antes, un hombre circulaba en estado de ebriedad cuando, posiblemente por la falta de reflejos producto del alcohol, realizó una mala maniobra y terminó volcando su camioneta.

En el caso tomó intervención el personal de la Seccional Quinta de Policía que arribó momentos después, tras el llamado de un vecino preocupado que había escuchado el fuerte estruendo producto del incidente vial.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, dieron cuenta de una EcoSport que estaba apoyada sobre su techo y con sus cuatro ruedas mirando al cielo. El conductor, en evidente estado de ebriedad, fue atendido por facultativos médicos que llegaron momentos después a bordo de una ambulancia del Hospital Regional de nuestra ciudad capital.

Antes de la derivación del hombre al centro asistencial, el personal de Tránsito Municipal y Patrulla Urbana llegaron al lugar del hecho. Los agentes e inspectores le realizaron el test de alcoholemia al conductor y este arrojó resultados positivos, por lo que la camioneta debió ser secuestrada.

En relación al estado de salud del beodo conductor, pese a lo violento del vuelco, tras los exámenes se supo que no resultó con lesiones, indicaron fuentes policiales consultadas por LOA.

Poste

Un hecho similar se registró en horas de la madrugada y también debió intervenir el personal de la Seccional Quinta, cuando un conductor borracho perdió el control de su Ford Focus y dio contra un poste de luz ubicado en uno de los ingresos del barrio Madres a la Lucha.

El hecho en cuestión tuvo lugar horas antes del vuelco en la calle Escuela Pedro Renna y Crucero General Belgrano, siendo protagonizado por un Ford Focus en el que viajaba únicamente un hombre.

Aparentemente, el conductor circulaba por la zona a alta velocidad y en estado de ebriedad. La calle de ripio no habría ayudado mucho. El hombre perdió el control del rodado y terminó chocando contra un poste. Por fortuna, el poste frenó el Focus antes que este impactara la pared de una casa, si no se hablaría de un hecho más grave.

El hombre, al igual aquel que volcó, fue trasladado al centro asistencial y no le certificaron lesiones. Tras conocerse el resultado del test de alcoholemia, su rodado fue secuestrado por la Policía y trasladado al Corralón Municipal.