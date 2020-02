Esta semana, el pesista Ignacio Palma asistirá al campus del programa para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022. “Esto es algo muy grande para mí”, expresó el deportista de Río Gallegos a Latidos. Las expectativas de un santacruceño con proyección olímpica.

480 deportistas de todo el país, convocados por ser los de mayor proyección para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022, participarán del 18 al 25 de febrero en el campus del programa YOG (Youth Olympic Games). En el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo se presentará Ignacio Palma, riogalleguense e integrante de la Escuela de Levantamiento Olímpico de Pesas Nahuen.

“Tenemos entendido, a través del entrenador nacional de Desarrollo Olímpico, Ariel Cándido, que será un campus con entrenamiento y capacitación. Van a tener la oportunidad de evaluarlos en varios entrenamientos y seleccionar a quienes van a quedar para la siguiente etapa”, expuso el entrenador Eduardo Nieva a Latidos. “El año pasado, en los Juegos Evita pasaron la primera etapa de la prueba, ahora tienen esta segunda parte donde ya van a estar definiendo si quedan o no quedan dentro del programa, de acuerdo a la proyección que tengan a futuro. Va a ser una experiencia inolvidable donde van a estar con los mejores atletas Sub 15 del país”, apuntó.

“Como entrenador, estoy tranquilo porque el trabajo que venimos realizando con Nacho es muy bueno. La proyección de él es muy buena como atleta, si continua en este deporte, los logros que va a tener van a ser muy altos por la forma en la que viene trabajando, la entrega y la disciplina, el tipo de genética que tiene: es un chico de 13 años extremadamente fuerte y con unas condiciones físicas y mentales muy buenas. Me quedo tranquilo, estoy muy confiado en él, tengo muchas expectativas”, describió Nieva.

María Mielnizuk, Lautaro Vera, Matías Vera, Benjamín Sánchez, Micaela Obando, Héctor Reyes, Joaquín Roa, Kevin Soto, Pedro Ludueña, Valentina Panichine, Luca Ojeda, Ignacio Palma, Tobías y Eduardo Nieva, de la Escuela Nahuen. FOTO: ESCUELA NAHUEN

Reconoció además que en “todo deporte de tiempo y marca, y en etapa de crecimiento y de desarrollo, las cosas pueden darse o no. Lo importante es que siga adelante, que pueda vivir esta experiencia y que logre absorber la mayor cantidad de conocimiento posible y experiencia en trabajo de este tipo donde no siempre se tiene la posibilidad de estar, en contextos de selecciones nacionales”.

Inimaginable

Sobre lo que fue el reinicio de los entrenamientos, para Ignacio Palma “se hizo re difícil volver a arrancar, estaba todo más pesado”, sostuvo y agregó que “ahora estoy muy bien, tratando de mejorar los kilos y pensando en este campus que es realmente importante”.

En cuanto a su objetivo y a cómo vive los días previos al viaje, expresó que “mi objetivo es simplemente mostrarme, que vean lo que levanto, cómo levanto, que me conozcan y me tengan en cuenta. Estoy tranquilo, pero también ansioso porque esto es algo muy grande para mí, nunca me imaginé que iba a llegar a asistir a un campus para los Juegos Olímpicos, me shockea mucho, no sé cómo describirlo, es impactante”.Cerrando, destinó un párrafo aparte para su familia que “está orgullosa, son los que me bancan siempre, me dan consejos para mejorar cuando no me va bien en un entrenamiento, son los que me apoyan”.