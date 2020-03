El pesista santacruceño asistió durante una semana al Campus del Programa para los Juegos Olímpicos de la Juventud. 480 deportistas de todo el país fueron convocados. De regreso en Río Gallegos, Ignacio Palma compartió su experiencia con LOA y adelantó que la próxima convocatoria será en San Luis o Colombia.

Entre 480 deportistas que participaron en el II Campus del Programa YOG (Youth Olympic Games) estuvo Ignacio Palma, un joven riogalleguense de 13 años que sueña con un lugar en la Selección Argentina para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022.

El campamento se desarrolló del 18 al 25 de febrero en 13 sedes, entre ellas el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ya que eran 31 los deportes convocados.

De regreso en Santa Cruz, el pesista de la Escuela de Levantamiento Olímpico de Pesas Nahuen compartió su experiencia con La Opinión Austral.

“Todos los días entrenábamos doble turno, después estaban los desayunos, ahí también hacíamos actividades, pero estábamos principalmente en la sala de entrenamiento”, repasó sobre los siete días de entrenamiento.

Entre varones y mujeres, en total fueron 12 los deportistas de levantamiento de pesas convocados al campus. Si bien Palma no los conocía, la experiencia fue positiva. “Los chicos muy buenos, muy humildes, muy divertidos. Los profesores muy buenos, divertidos, te hacían sentir bien, cómodo”, destacó.

La identificación como deportista convocado al II Campus YOG.

La estadía también la disfrutó. “Es muy lindo el lugar, el CENARD completo. También muy cálidas las personas que manejaban el hotel, muy buenas”, indicó.

La experiencia

Palma está en la categoría Sub 15 hasta 67 Kg. y actualmente su mejor marca es 65 kg. de arranque y 85 de envión, detalla su entrenador Eduardo Nieva.

“Entrenamos siempre manejando el peso que podía manejar cada uno. Mi profe Eduardo me hacía la rutina y con eso entrenaba, pero como no estoy acostumbrado a hacer dos turnos se me hacía cansador”, comparó el deportista de 13 años.

En el proceso Dakar 2022, la próxima convocatoria será en San Luis o Colombia, con fecha a confirmar y por el momento no habrá corte, por lo que el grupo de 12 será citado.

Evaluando su desempeño, manifestó estar “muy conforme por cómo me fue. Si bien el sábado nos habían hecho levantar nuestros máximos pesos, en ese entrenamiento muy bien no me fue por el cansancio que tenía, pero con el resto estoy muy conforme, estoy tranquilo con los resultados”.

Hasta la fecha de la nueva convocatoria, Palma continuará entrenando bajo las indicaciones de Eduardo Nieva e incorporando los señalamientos sobre precalentamiento y técnica que le realizaron en el campus.

Cerrando, el pesista agregó “quiero agradecer a mis papás y a mis amigos que me bancan siempre, me vaya bien o mal, son los que me apoyan”.