Inaugurarán la muestra fotográfica “Piel de estepa”

Con entrada libre y gratuita, la Fundación OSDE cierra el año con la exposición de las obras de Alejandro Bonín y Horacio Córdoba. Con una temática patagónica, sus fotografías quedarán colgadas en la Sala de Conferencias de la UNPA-UARG, del 4 de diciembre al 29 de febrero.

Silvina “Pipa” Arguelles, referente de fundación OSDE y de Relaciones Institucionales, junto a los fotógrafos Alejandro Bonín y Horacio Córdoba, dialogaron con La Opinión Austral sobre “Piel de estepa”, una muestra con imágenes de la Patagonia que inaugurarán el 4 de diciembre a las 19 horas.

En un evento abierto a toda la comunidad, el próximo miércoles se presentará formalmente el trabajo de estos expertos de la fotografía en la Sala de conferencias “Prof. Iris Bergero” del Campus Universitario UNPA-UARG, ubicada en Gobernador Gregores y Piloto “Lero” Rivera, y allí quedarán las imágenes en exposición hasta el 29 de febrero.

La inauguración, libre y gratuita, contará con la musicalización del Coro de la UNPA y habrá un copetín para compartir, “agradezco a los patrocinadores, empresas locales sin las que sería imposible realizar estos eventos culturales que organizamos desde la Fundación, y por supuesto a los artistas” manifestó a LOA Silvina Arguelles, “también al nuevo decano de la UNPA, Guillermo Melgarejo”.

“Hace más de un año que venimos hablando de esta muestra con Horacio y con Alejandro, tuvimos algunas dificultades, pero la verdad es que valió la pena, ellos son dos copados, tienen muy buena onda”, relató “Pipa”, y contó que la idea es el año que viene “hacerla itinerar, me gustaría poder presentarla en otras filiales del país, para que vean las fotos de la Patagonia que están buenísimas, pero en un principio recorrerá la provincia seguro”.

Por su parte, Horacio Córdoba confesó que con Bonín además de ser amigos “tenemos mutuo respeto profesional, admiro su mirada y a él le gusta como fotografío, eso hizo que fuera muy fácil ponernos de acuerdo”.

Y sobre su trabajo detalló que en las fotografías que “tienen ya algún tiempo” hay paisaje natural, rural, gente y animales, “representan una forma de mirar y de relacionarme con la Patagonia, con la estepa, no son fotos con un objetivo turístico, tienen que ver con una percepción y la relación que uno tiene con la naturaleza, con el entorno y con las actividades, es un trabajo que resume un poco mis vivencias en Santa Cruz”.

Por último, Alejandro Bonín explicó: “siempre trato de despegarme del paisaje propiamente dicho, mostrando un poco más la realidad histórica sobre todo”, y destacó que “lo que a mí me impresionó cuando llegué son las lejanías que hay acá, la falta de gente, las distancias entre pueblo y pueblo, eso me impactó desde la primera vez que vine y me parece algo maravilloso, aún hoy es algo que me sigue captando”.

El trabajo que presentará Alejandro en “Piel de estepa” resume sus 9 años en el sur y su segunda muestra junto a Horacio, “para mí siempre es un placer, más allá de que somos amigos, trabajamos de manera muy parecida, cada uno con su mirada y estética” aseguró.