Con un acatamiento absoluto de la cuarentena obligatoria, las y los calafateños describen un pueblo fantasma. La temporada terminó antes, y se prevé un invierno duro y difícil. En primera persona, quienes viven del turismo comparten la crónica de las últimas semanas, y el miedo de trabajar con extranjeros.

El Calafate es una localidad que vive, directa o indirectamente, del turismo nacional e internacional. Con el trabajo que realizan durante los seis meses que dura la temporada alta, las 28 mil personas que residen ahí se sostienen todo el año. Por eso, sus habitantes sienten inseguridad sobre el futuro, sensación que se suma al temor de convivir diariamente con el contagio.

El Calafate tiene 8 casos confirmados de coronavirus

Más del 90% de los casos positivos de coronavirus en Santa Cruz están en El Calafate donde, al cierre de esta edición, hay 8 confirmados, 4 residentes con aislamiento domiciliario y 4 extranjeros internados, que formaban parte de un contingente de jubilados franceses y los locales que tuvieron contacto con ellos, 2 del área de salud y 2 del área de turismo.

Además, hay 6 internados como casos sospechosos en clínica, 1 en terapia y 14 aislamientos con control y seguimiento del personal de salud, lo que resulta en un total de 29 aislamientos.

Pérdidas millonarias

Sólo en la villa turística, las pérdidas por cancelaciones turísticas se estima que rondan los $400 millones. El cierre de los Parques Nacionales primero y luego la totalidad de las fronteras, cortó la circulación de dinero en el mercado interno, como una consecuencia drástica de la caída del turismo.

Diversos testimonios

A continuación, los testimonios compartidos a La Opinión Austral sobre cómo viven los habitantes de la localidad, que recibe alrededor de 550.000 turistas por año.

Moira Saade, 42 años, Directora de Estadísticas de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de El Calafate: La temporada turística 2020 venía perfilándose como récord histórico en cuanto a la cantidad de visitantes. Tanto en enero como en febrero, los números superaron, ampliamente, las mejores marcas históricas, y registramos la visita de turistas de 89 países diferentes de todo el mundo, y una reactivación del turismo nacional.

Para mediados de marzo, cuando se desencadenaron las medidas restrictivas sobre cierre del Parque Nacional, cierre de fronteras, cuarentena obligatoria etc, en El Calafate teníamos una ocupación promedio del 72 % del total de 8400 camas. Esto, paradójicamente, resultó ser una gran complicación a la hora de tener que evacuar a esa cantidad de turistas de la localidad.

Se ve un alto acatamiento a la cuarentena. Actualmente, tenemos todavía pasajeros que, por distintos motivos, no han podido regresar o salir de la localidad (corte de ruta, cancelación de vuelos, cuarentena obligatoria, etc.).

Moira junto a su pareja Daniel, y sus hijas Zaira y Abril.

Mauro Fernández, 45 años, chófer en agencia de turismo: En la previa, teníamos un poco de miedo por todo lo que estaba pasando, pero había que seguir trabajando. Ya los últimos días teníamos que sacar turistas que estaban en Calafate y, con mucho temor, trabajamos hasta que no quede nadie en el pueblo. Los últimos dos días no queríamos ni tocarles las maletas. Tuve mucho miedo. Encima, la mayoría eran europeos de los países más complicados. Sinceramente, me di cuenta de que era serio cuando empezaron a cortar los vuelos. Los últimos dos días que trabajé, cuando íbamos al aeropuerto, teníamos que pasar a los pasajeros por el hospital. Les tomaban la fiebre y les daban una especie de certificado médico para que puedan viajar. Cada vez que venía de un servicio, limpiaba hasta las manijas del auto con alcohol. Yo, el último día que trabajé fue el 19 de marzo, y uno o dos días después decretaron la cuarentena en Calafate. La ciudad está vacía y todo cerrado, y lo más triste es la incertidumbre por el trabajo. Muchos pensamos en irnos de acá, no la estoy llevando bien y tengo dos nenes, me da miedo no poder darles de comer.

Mauro en cuarentena con sus hijos, Valentino y Bautista.

Leylen Achad, 26 años, guía de turismo: A principios de marzo, empezó a sentirse un poco lo que se venía. Bajó el trabajo, se caían reservas, la gente no podía o no quería viajar. Y de golpe, un día nos enteramos que el Parque Nacional había cerrado y quedamos varios en pelotas. Se conoció el primer caso positivo y entramos en cuarentena. El aeropuerto lleno de turistas queriendo volver a sus casas. Locales y restaurantes cerrados, vidrieras tapadas y nadie en la calle. De un día para el otro era un pueblo fantasma. Uno que está acostumbrado a ver la ciudad llena de vida y gente, el escenario era bastante triste. La temporada se terminó de golpe, pero se actuó rápido, entendiendo que era lo necesario. Creo que acá la gente está consciente de lo que está pasando y nos cuidamos, cumplimos y nos quedamos en casa. Cuando empezó todo, me mudé con una amiga y su perrita para no pasar esto sola. Tenía un vuelo para volver a Córdoba, a mi casa, la semana que viene, pero lo cancelaron, así que armada de paciencia, a la espera de que todo se resuelva y podamos volver a la normalidad y a los abrazos fuertes.

Leylen lleva el aislamiento con su amiga Mili y su perrita, Pinta.

Juan Francisco Spaccarotella, 37 años, actor, músico y guía en estancia turística: Recuerdo que cuando pasó en China, en diciembre, me compartió la información una compañera, porque justo ese día teníamos un grupo de chinos. A partir de ahí, estuvimos especulando y atentos. Unas tres semanas antes de que saltara el primer caso, ya dejamos de compartir el mate en las rondas y fogón de la excursión. Un día, teníamos un grupo de brasileros y justo esa tarde saltó el protocolo en Brasil y cerró sus fronteras, así que les tuvimos que pedir que se fueran. Al día siguiente, apareció el primer caso acá, cortamos la excursión a la mitad y nos fuimos cada uno a casa. Fue paranoico en ese momento. A partir de ahí quedamos guardados. Terminó la temporada un mes y medio antes de lo que esperábamos, sobre todo porque habían anunciado un vuelo de Bariloche a Calafate durante todo el año, y pensamos que sería un buen invierno. A los que trabajamos del turismo nos cortó los ahorros, esos últimos meses siempre ayudan a pasar mejor el invierno. Ceci, mi novia, llegó hace un año a Calafate y este 2020 pensaba entrar en el sistema como maestra jardinera, pero todo quedó retrasado y estamos expectantes.

Juan Francisco con su pareja, Cecilia, y Dubertina.

María Genoud, 29 años, operadora en agencia de alquiler de automóviles: Cuando esto empezó, muchos creían que todo era una exageración. Cuando comienzan a haber más casos en el mundo, se empezó a sentir miedo, se ponía alcohol y barbijos en todos lados. Incluso, en un momento, los atendíamos afuera a los turistas, no los dejábamos ingresar al local. En mi caso, soy paciente de riesgo, tengo problemas cardíacos y marcapasos, por eso el lunes anterior a que se declare la cuarentena me sacaron del aeropuerto, me pasaron a la sucursal del centro y me redujeron el horario. Así, trabajé hasta que me dijeron no vuelvas, así que yo empecé la cuarentena unos días antes de que la decretaran. En Calafate se vive mucho miedo, es una ciudad llena de turistas y la verdad es que no los querías atender. Tenías ganas de tirarle alcohol en gel en la cara y salir corriendo para el otro lado. Lo que más impresiona es que se esté contagiando el personal de salud. Demoraron las decisiones, deberían haber cerrado todo antes, aunque el cierre abrupto de la temporada nos hizo bosta a todos, económicamente nos destruyó.

María y su novio, Marcos, con su sobrino y su hermana.

Darío Damián Boillat, 45 años, chófer en agencia y empresario: La previa se fue poniendo más y más alarmante, ya que todos hablaban todo el tiempo del coronavirus. En mi caso, hacía aeropuertos. La última semana me iba poniendo más nervioso cada día, un estornudo en el camino ya era de emergencia. Alcohol en gel a cada rato, re paranoicos todos. Nadie vio la magnitud del problema hasta que anunciaron el cierre de Parques. No solo fue la epidemia, sino el quedarte sin laburo, sin ingresos, casi dos meses antes de lo previsto. Y ahora solo salís para el súper y te da tristeza ver al pueblo vacío, más que en temporada baja. Nos cuidamos muchísimo. Cuando caí que te contagiabas así nada más, me dio miedo y justo terminé de laburar. Cuando salimos mantenemos distancias, llevamos alcohol en nuestra chata, desinfectamos la casa siempre y los chicos no salen. Con Carina, mi novia, nos íbamos a ir a Brasil de vacaciones. Obvio que con esto vamos a usar ese dinero para aguantar, lo que no sabemos es hasta cuándo durará esto. En la empresa, renunciamos los 38 empleados y nadie sabe lo que va a pasar.

Darío con su perro, Thor, en el patio de la casa.

Bruna Carina Pisan, 42 años, guía de turismo, contingentes italianos: En la previa, se vivió un clima tenso. Yo trabajo con italianos y sentía la tensión en cuanto a gestos, miradas, acotaciones, toma de distancia, no de parte de los empleados de los prestadores de servicios, tampoco del personal de turismo en general, sino de parte de grupos de otras nacionalidades. Tenían miedo de estar cerca de turistas italianos. La palabra que define esos días es contención, porque la gente se corría y nos miraba feo. Fue todo muy abrupto. El último día fue el 13 de marzo, que llevé a un contingente al aeropuerto, y el grupo que estaba detrás, al escuchar el idioma en el cual hablaban los míos, se colocaron los barbijos. Al volver el aeropuerto, ya había un montón de cancelaciones y al día siguiente ya no quedaban servicios de la temporada en pie, se cayó todo de golpe. Yo me lo tomé con calma, ya que la verdad es que no se la venía pasando bien. Antes o después, alguna medida se iba a tomar. La venimos llevando muy bien, haciendo cosas en casa, disfrutando del jardín y esperando que la gente tome conciencia y haga la cuarentena con responsabilidad.

Bruna disfrutando del jardín de su hogar, junto a Hachi.

Ariela Aristizabal, 52 años, empresaria y propietaria de Estancia: Nosotros nos adelantamos al tema y nos asesoramos con gente del Hospital para saber que precauciones tomar, sobre todo para el equipo de trabajo, que había que contenerlo porque estaban muy asustados. Cambiamos algunas actividades que hacíamos en la estancia: Empezamos a tomar menos reservas, distanciamos las mesas unas de otras y hacíamos la esquila al aire libre para mantener la distancia. Todas iniciativas nuestras, no teníamos una directiva. Fue un poco a criterio para cuidar al staff y a las personas que nos visitaban. Sabíamos que en algún momento la temporada iba a terminar. Eso daba vértigo. Fue la crónica de una muerte anunciada, sabíamos que lo que venía no era bueno. Así seguimos hasta que cerraron el Parque Nacional, eso fue muy movilizante para todos nosotros, porque la temporada se cortó antes. El pueblo parece fantasma, no anda nadie en la calle. El panorama para adelante es muy incierto, el invierno va a ser muy duro y los que generamos empleo sabemos que tenemos que facturar para mantener los puestos de trabajo.

Ariela afirma que lleva bien la cuarentena, con incertidumbre.