ADOSAC marchó en Caleta antes de las asambleas de filiales. Rechazan la oferta de Provincia. Auguran una escalada del enfrentamiento si no se mejora lo de la última paritaria. Acusan al Gobierno de “autoritario” al ordenar que se hagan los actos de comienzo de clases.

A pesar de que en la mayoría de las escuelas hubo acto de inicio del ciclo lectivo, el primer día de paro decretado por ADOSAC se percibió en Caleta Olivia. Varían los porcentajes de acatamiento, de acuerdo a los consultados, y es el gremio docente el que difundió la cifra mayor: entre un setenta y ochenta por ciento.

Al mediodía, cerca de doscientos docentes afiliados al sindicato marcharon por las principales avenidas, San Martín e Independencia, con epicentro en el Gorosito, llevando pancartas en reclamo a un aumento de sueldo “acorde a la canasta básica”

Alejandra Villagra, la secretaria de la filial local del gremio, reprochó que existe un “atropello a los docentes” por parte de las autoridades del Consejo de Educación, empezando por el llamado “por las redes sociales” de la Conciliación Obligatoria, que hizo el Ministerio de Trabajo provincial. “No fuimos notificados oficialmente, dejaron el papel en el buzón, y Trabajo no mandó a nadie a notificar en Río Gallegos”, comentó a La Opinión Zona Norte.

El paro, cabe recordar, continuará este martes, y al cierre de esta edición se estaban llevando a cabo asambleas en todas las filiales de ADOSAC, previo al Congreso que se realizará hoy en Río Gallegos.

“En Caleta es bastante alto el acatamiento porque los docentes son conscientes de este atropello, porque este paro no fue votado el sábado, sino que ya desde el año pasado expresamos que, si no recibíamos novedades con respecto a los planteos salariales, este 2 de marzo no iban a comenzar las clases normalmente, que se iba a ver afectado el ciclo lectivo”, aclaró Villagra.

También reiteró, al igual que otros miembros del sindicato, que el CPE actúa con “aprietes y autoritarismo”, y que prueba de ello es que “ordenó a los supervisores y directivos a hacer los actos de inicio sea como sea, así hayan dos o tres o ningún docente, que igual tenían que llevar a cabo el acto”.

“El incentivo es en negro”

Por otra parte, desestimó que se haya incorporado el “incentivo docente” a la oferta salarial, porque “es plata nacional, y en negro, y que no va al jubilado, es decir que no aporta a la Caja de Previsión Social”. Además argumentó que el incentivo es una “ayuda”, “porque el docente tiene que pagarse todo el material didáctico”.

Recordó que, de acuerdo a la oferta gubernamental, “al mes de julio el docente ingresante cobraría unos 30 mil pesos”, y que “de bolsillo”, no alcanzaría los 25 mil pesos. Vaticinó un próximo “plan de lucha”.

En otro orden de cosas, la gremialista también criticó la manera en que se hicieron los Ofrecimientos de Cargos. “Fueron muy irregulares ya que en los listados no cumplieron, no salieron los listados definitivos, los que tomaron horas y cargos quizás sean afectados, porque puede variar su puntaje”, dijo.