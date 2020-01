Lorena “Colo” Álvarez le contó a este medio dos casos. Una perra con sarna que no tuvo la atención que requería, y dos perros abandonados en la mugre de un patio, sin agua, bajo las fuertes temperaturas del verano. La buena noticia para las personas que cuidan a las mascotas es que ahora estos casos se pueden denunciar en Gestión Ambiental.

Surgieron diversas publicaciones en Facebook que dan a conocer abandonos de perros en la ciudad caletense. Los señalados son los vecinos que miran para otro lado, convirtiéndose en cómplices de las situaciones, y los “dueños” que abandonan y maltratan de las peores maneras a sus mascotas.

Uno de los casos es el de Morena, una perra pitbull que Lorena Álvarez rescató hace dos años en cercanías del barrio 17 de Octubre, precisamente en la ruta que conecta con la Zona de Chacras, donde los vecinos formaron un basurero clandestino.

Lorena recordó el día que la rescató, dijo que le dieron aviso de una perra desnutrida que estaba comiendo otro perro en esa zona. De inmediato salió a su encuentro y cuando llegó vio que la perra estaba comiendo la cabeza de un cachorrito muerto. Ahí es cuando se acercó y vio que se trataba de una pitbull.

“Tenía sarna y desnutrición, así que la levanté y me la llevé para comenzar con su tratamiento”, comentó. El tratamiento de inyecciones para curar la sarna duró 6 semanas, para sumar esfuerzos y la pronta recuperación de Morena, Lorena le agregó vitaminas y un alimento de calidad.

“Al tratarse de una pitbull me la llevé a otro terreno, allí empezó a tomar cuerpo, se puso hermosa y un chico me la pidió. Se la entregué en adopción y durante estos años la vi en la calle, muchas veces le dije al chico que no me gustaba que esté en la calle, porque tenía un patio en el costado donde podía estar tranquilamente”.

Los casos de mascotas maltratadas surgen seguido en redes sociales.

Y continuó diciendo: “En las últimas semanas la iba a ver y la encontraba en mal estado, peor de cuando la encontré, hablé con el chico para que Morena empiece el tratamiento de nuevo y le dije que le cambie el alimento que le daba por uno de veterinaria, porque en los casos de animales que están mal no les pueden dar cualquier alimento, tiene que ser de veterinaria”.

Anteayer volvió al domicilio a ver a la perra y la encontró peor. “Tenía un pésimo alimento en su plato, rebajado con agua”. Por eso pidió que se la entreguen, ya que no la podían tener en ese estado. Ahora, Morena continúa su tratamiento, tiene vitaminas y come alimento que le donan desde Tienda de Mascotas.

Además, Lorena hizo su primera denuncia en Gestión Ambiental por un caso que sucede en el barrio 8 de Julio. Se trata de dos perros en estado de abandono que se encuentran “expuestos al sol, sin agua, durmiendo sobre la mugre y con correas cortas”.

“Los animales son agresivos, por eso no me acerco mucho, pero siempre paso y siguen en el mismo estado, tienen cadenas muy cortas que no les permiten llegar a las cuchas, y tienen que quedarse expuestos al sol, y sin agua”, contó.

Esta es una situación que sucede hace 3 años en Caleta Olivia. Luego de la denuncia, Lorena volvió a pasar por la casa y vio que “acomodaron un poco las cuchas, les estiraron un poco las cadenas y les pusieron agua”.

Es por eso que anima a los vecinos caletenses a denunciar estos casos de abandono y maltrato, y no convertirse en cómplices de esas situaciones. “Yo tengo muchos casos para denunciar, lo que más esperaba es que Gestión Ambiental empiece a trabajar, así la gente puede hacer sus denuncias”, cerró.