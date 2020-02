Trotta postuló que la inversión en el sistema educativo es la clave del debate. La escuela se ha convertido en un espacio de contención, más que un lugar de aprendizaje y “ahí están los maestros formando parte de la crisis”, dijo el funcionario. Cecilia Velázquez fue convocada a participar.

El desafío global de la educación argentina -a menos de una semana de iniciar el Ciclo Lectivo 2020- es mejorar la inversión nacional y provincial del sistema educativo, para que la escuela de respuesta a una Argentina derrumbada.

“Hay regiones en las que la escuela, más que una ruptura de las desigualdades, es un espacio de contención social. Ahí están los maestros, poniendo lo suyo para contener una crisis de la cual ellos también son parte. Sobre este y otros ejes debemos trabajar”, aseguró –nuevamente- el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

Mañana miércoles se reunirá por segunda vez la paritaria docente, nacional y federal, con la participación de la Cartera nacional y los cinco gremios con representación en todo el país: CTERA, AMET, SADOP, UDA y CEA. Será el correlato del primer encuentro celebrado el 30 de enero pasado, integrada también por los ministros de las 24 jurisdicciones provinciales.

Este lunes, Trotta ratificó que se realizará una oferta salarial, se estima que la propuesta sea tendiente a que los maestros de todo el territorio nacional perciban el salario mínimo calculado en $20.250, más el pago de cuatro sumas fijas adicionales de marzo a junio. Hoy hay 4 provincias que sus docentes no perciben ese monto e integran el Fondo Compensador, así es que allí se abre otro eje de debate.

Según datos de la cartera de Educación, en Argentina hay 1.100.000 docentes y 1.700.000 cargos y el Fondo de Incentivo, que se encuentra congelado desde el 2016 bajo la administración de Mauricio Macri,

Santa Cruz

En declaraciones a La Opinión Austral, la presidenta del Consejo de Educación, Cecilia Velázquez, adelantó que participará este miércoles del encuentro como presidenta del Comité Patagonia. Remarcó que no hay certeza que aquellos cuatro tramos salariales formen parte del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID). Por ello, pidió mantener la espera a la audiencia del miércoles.

Mientras los gremios docentes santacruceños sostienen que el Consejo Provincial de Educación (CPE) no ha respondido el pedido del adelanto de la negociación colectiva, aguardan a lo que sucederá una vez concluido el feriado. Se estima que Provincia apuesta al desenlace del encuentro nacional para luego darle continuidad al debate doméstico. Mientras tanto, los docentes alertan que un preceptor hoy percibe un salario promedio por encima de los $ 20 mil. Asimismo, se recuerda que ADOSAC y AMET rechazaron los $ 2 mil remunerativos, además de insistir en que el FONID no forma parte del debate con Educación, mayormente por que no tiene aportes al sistema previsional provincial.

Nación

“El miércoles vamos a hacer una oferta a las cinco asociaciones sindicales con representación nacional, hubo conversaciones, es el mismo espacio en el que han participado los ministros de las 24 jurisdicciones”, dijo por su parte Trotta por la señal televisiva A24.

El eje de la política federal estará puesto en el Fondo Compensador. Se trata de una asistencia que Nación realiza a provincias las cuales sus docentes no llegan al salario mínimo inicial, hoy fijado en $ 20.250: Chaco $19.631; Formosa $16.500; San Juan $18.500; La Rioja $20.500; según datos SADOP y del Ministerio de Educación. Años atrás, once provincias formaron parte de la asistencia.

El Gobierno Nacional busca hacer desaparecer del esquema salarial los desequilibrios, asistiendo a los de menos ingresos, para avanzar a la siguiente etapa en la que prevalezca el consenso entre los actores que conforman la educación pública.

“Esperamos acompañamiento de los gremios en esta nueva etapa de diálogo para pasar al consenso. Es importante romper los desequilibrios que hay en el país sin desconocer la complejidad fiscal existente”, despuntó Trotta, observando que ese desafío va de la mano de la inversión educativa. “En estos años, cayó la

Inversión (pasó del 6% en 2015 a 4,7%), además de la retracción del PBI”, dijo el funcionario, marcando que este doble proceso afecto al servicio educativo argentino. Allí, dijo que tanto Nación como Provincia deben trabajar para mejorar el financiamiento.