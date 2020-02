Organizada por el Club Náutico “El Delfín”, se concretó una nueva edición de la denominada travesía “Colo Walker”. Irma Montiel pudo, en esta oportunidad, sumar a otra novel palista, nuestra locutora Nancy Páez, para que la acompañe en la propuesta. Julio Millalonco (esposo de Irma), también participó y disfrutó de la desafiante prueba.

Nancy , junto a Irma y Julio en la 5° edición de la travesía “Colo” Walker.

Con punto de partida desde la Bahía San Julián, se concretó la 5ª edición de la Travesía Oceánica Capitán “Colo” Walker. Evento organizado por el club Náutico “El Delfín”, de Puerto San Julián. Allí asistieron palistas de la zona, tentados por el desafío.

Muchos de ellos cumplieron con una nueva experiencia, pues hace poco que se iniciaron en la actividad. Este fue el caso de Nancy Páez que, junto a Irma Montiel Adams y Julio Millalonco, aprendió hace poco tiempo a “remar” y así, alentada por ellos (sus profes), viajaron desde Río Gallegos para participar.

La locutora de LU 12, acompañó a Irma en la reconocida regata.

Irma

En contacto con LOA, Irma dio detalles de esta particular propuesta: “Esta es la 5º edición del “Colo Walker”, esta vez llevamos a dos debutantes: Nancy Páez y Franco Alberti, y Miguel Mylek, que era su segunda travesía. Franco y Nancy habían remado un par de veces pero estaban muy entusiasmados desde el primer momento en que los invitamos y les comentamos lo interesante del paseo”, indicó en el inicio del relato.

“Esta vez, a diferencia del años anteriores, tuvimos muchísimo viento y se suspendió el segundo tramo. Los detalles a resaltar fueron que tratamos de equilibrar las cargas de los participantes. En un bote hicimos remar a Miguel y a Franco, que son dos hombres que tienen fuerza para hacerlo, en cambio, a Nancy la hice remar conmigo para que no tenga tanto desgaste físico y darle tranquilidad”. Con respecto a su esposo comentó: “Julio iba en un bote simple, porque así estaba confirmado el equipo de Río Gallegos”.

Tras el inicio hubo una primera parada: “Después de la primera parada que hicimos para almorzar, hicimos un cambio: Miguel en bote simple, porque no seguía en el segundo tramo y Franco con un kayakista de Puerto Deseado, Marcelo Lobato, que estaba en condiciones para realizar el segundo tramo, que al final se suspendió por fuertes vientos y olas de un metro y medio”.

La característica particular que encierra la vuelta del “Colo Walker” es la oportunidad para quienes la realizan del contacto con lugares que no son frecuentados: “En esta hermosa travesía, como siempre, pudimos ver: cormoranes, pingüinos, toninas, ostreros, flamencos y delfines australes. No llegamos alcanzar a la lobería”. Todos acamparon temprano, disfrutaron y compartieron el asado con participantes de Piedra Buena, Trelew y Puerto Deseado.

“Nancy se la re banco”

“Quiero destacar la predisposición y la confianza que tuvo mi compañera de remo, Nancy Páez, que se la re banco. A Miguel, por animarse a remar solo, pese a las inclemencias y agradecer al Club Náutico por el recibimiento y atención que cada año nos brindan cuando vamos a compartir esta inolvidable travesía”.

Fueron aproximadamente 38 kilómetros.

Para Nancy, fue más que satisfactorio compartir con ellos esta “remada”. Dio fe de la necesitad de contar con una fortaleza especial, pues el desgaste físico es total. En algunos tramos, luego de varios kilómetros, el cuerpo acusa el cansancio con calambres, no se esperaba que las olas fuesen tan altas y la preocupación pasó por la posibilidad de rolar y no tener fuerzas para volver a la superficie.

La experiencia de Irma fue la que le llevó tranquilidad y la posibilidad de sumar una vivencia poco habitual. Aseguró que seguirá con sus entrenamientos para volver, porque la adrenalina generada en determinados momentos es lo que más recuerda, como los paisajes y el avistaje de fauna a lo largo de todo el recorrido.