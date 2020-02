En los 72 últimos años, Río Gallegos se ha destacado por el desarrollo del izamiento dominical. Se trata de una tradición y un distintivo de la ciudad capital provincial que solamente se repite en Puerto Deseado, un punto de encuentro entre los vecinos en el que saludan -entonando la canción Aurora- a las banderas nacional, provincial y municipal.

Ausencia total de autoridades

Sin embargo, este domingo el distintivo lo puso la ausencia de autoridades municipales, algo que no sucedía hacía muchos años.

Juan José, vecino de unos 65 años, dijo a Radio LU12 AM680 -único medio que transmite en vivo el evento- que “es un acto que se implementó en la ciudad, es una lástima que se pierda. Se ha copiado de Chile, en su momento, y funcionó muy bien durante años, tendríamos que mantenerlo”. Destacó que “hace unos cuantos domingos que no aparece nadie del Municipio, esto tiene que ver con el sentir de la Patria, no se puede imponer, esperamos que no se pierda, dependerá de cada ciudadano que esto se mantenga vivo”.

El factor “Vacaciones”

Manuel, otro asistente, sostuvo que “es un buen lugar para encontrarse con otros vecinos para charlar un rato”, sin dejar de lado que “tendría que venir más gente”.

Le llamó la atención que no hubiera autoridades municipales, de todos modos, hizo la salvedad que “estamos de vacaciones, no creo que se pierda esta tradición, no vamos a dejar que se pierda”, indicó.