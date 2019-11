Jazmín Rutherford subió al podio en Rada Tilly

El circuito Alí Ambrós de Rada Tilly fue escenario para la competencia de motocross regional. Fue la tercera fecha especial organizada por la Asociación Patagónica de Motociclismo Deportivo, en forma conjunta con CAMOD (Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo) regional Chubut-Santa Cruz, del torneo MX Sur, Norte y Patagonia en la que se premió 3 certámenes distintos.

Allí estuvo, después de 7 meses de ausencia en las pistas, Jazmín Rutherford, de Comandante Luis Piedra Buena, que está dedicada a completar de la mejor manera sus estudios secundarios para iniciar sus estudios universitarios.

En declaraciones a LOA, la joven deportista comentó: “Corrí en MX3, en la primera manga quedé 4ª y en la segunda fui 2ª, subiría al podio como 3ª, pero ya que los dos chicos que en la primera manga me ganaron no corrían para esa categoría, quedé primera”. Y destacó: “Igual lo importante de esto es que disfruté un domingo con mi papá en el entorno de las motos nuevamente y la verdad que eso es lo que más feliz me puso. Más allá de la carrera que estuvo genial, me re divertí”, concluyó.