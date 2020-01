La actriz y cantante se presentó en la Fiesta Nacional del Lago en Federación en Entre Ríos y se descompensó sobre el escenario. El motivo fue una baja de presión y debió recibir atención médica en su camarín.

Una vez recuperada relató el episodio a través de las redes y anunció que no seguirá con su gira para descansar.

«Tuve un bajón de presión y me costó un poquito recuperarme. Así y todo el show lo hicimos completo (yo andaba turula ya en la mitad pero profesional siempre) y fue increíble la energía y la cantidad de gente», contó en Instagram la artista.

«5 pasos sin entender nada al camarín y cuerpo a tierra, al sopi patas para arriba». «Mi presión era inexistente casi. ¿Venimos trabajando demasiado? Si. ¿Las vacaciones fueron demasiado cortas? Si. ¿Mi cuerpo me está haciendo piquete? Claramente», reflexionó en la red social.

«Voy a descansar unos días y bajar un cambio así vuelvo al ruedo fuerte, sana y salva. Perdón a la gente que me esperó a la salida del show para sacarse fotos realmente me sentía muy mal (salí con una toalla con hielos en la nuca muy mareada)».

Por último, agradeció a personal del hotel «por el plato de papas fritas caseras con mucha sal a las 3 am me hicieron muy bien» y también a la gente de la Federación «que me atendió y me revivió en el camarín».