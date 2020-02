Facundo Navarro, el hijo de “Tilingo”, el dirigente sindical que perdió la vida días atrás cuando su camioneta chocó con un caballo cerca de Piedra Buena, dialogó en exclusiva con La Opinión Austral, buscando concientización para que: “Los estancieros entiendan que puedan pasar estas cosas”.

Sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho, el joven indicó: “Habíamos terminado de tomar mates, íbamos despacio, a 120 km/h cuando apareció el caballo, mi viejo volanteó porque no alcanzaba a frenar”.

“Este accidente fue por no controlar los animales, que no tienen la culpa, sino la culpa es de los estancieros que no controlan, las cercas son muy bajas y los caballos saltan fácilmente, tienen que hacerlas más grandes, con tal de que no salten (sic)”, dijo el joven.

Asimismo, además del inconveniente de los caballos, Facundo indicó que también los guanacos son parte del mismo problema. “Cuando volví de Piedra Buena conté más de 200”, aseguró.