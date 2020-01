Lyna Bekkiche, de 18 años, aseguró que quedó embarazada el año pasado del músico cordobés Paulo Londra y que él la manipuló para que aborte, algo que ella finalmente hizo. A través de su cuenta de las redes sociales, la joven madrileña relató en detalle lo sucedido.

“Me decía que le iba arruinar la carrera, que el bebé iba a nacer sin padre, que si yo abortaba me iban ayudar a triunfar en la música (yo quiero ser cantante) y me cansé de todo lo malo que me decían y decidí abortar para estar en paz y por el bien de Paulo”, contó la joven española.

Su publicación sumó apoyo y duras críticas desestimando sus dichos, un gran número de comentarios convirtieron al cantante de trap en tendencia en Twitter.

«De verdad que se creen que si fuera mentira, lo estaría publicando con mi NOMBRE Y APELLIDO sabiendo que si esto es mentira me pueden denunciar por manchar su imagen y yo puedo ir a la cárcel?!?! Claramente es verdad. Piensen» apeló Lyna.

Por su parte, Paulo Londra se llamó a silencio y aún no ha hecho ninguna mención del tema en sus redes sociales.