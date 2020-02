Un Joven de Puerto Deseado se acercó espontáneamente a la Comisaría acompañado por su mujer, para aclarar que él no tenía nada que ver con el caso. Esto responde a que desde las redes sociales lo habían escrachado colocando su foto queriendo hacer creer que se parecía a uno de los dos identikits de las personas buscadas por el aberrante crimen que sacudió a la localidad costera.

Luego de acercarse a la Comisaría de manera espontánea para aclarar su situación junto a su familia, el joven dialogó con los enviados especiales de La Opinión Austral en la ciudad de Puerto Deseado.

Al respecto, el joven que fue vinculado con el macrabo crimen señaló que decidió presentarse en la Comisaría al enterarse su señora, que en grupos de Whatsap vinculaban uno de los identikits con su foto, “es por eso que me presento, para dejar sentado que yo no tengo nada que ver con estas dos personas que están buscando y realmente me da mucha bronca que se me escrache de esta manera porque tengo dos hijas y ellas van al colegio y realmente tengo miedo que nos pase algo”, sostuvo.

La palabra de su esposa

Luego, quién hablo con LOA ZN fue la esposa del joven quién al respecto señaló: “Hoy la ciudad se encuentra conmovida por este caso, algo más que obvio, pero mi marido no tuvo nada que ver con lo que sucedió ya que ayer a esa hora él estaba en nuestra casa trabajando y la verdad es que tenemos miedo que se haga una bola tan grande que termine mal para nosotros y principalmente para la integridad física de nuestras dos nenas. Por todo eso es que pedimos a los medios que están subiendo las fotos de mi marido, que no las publiquen porque nos están exponiendo libremente tanto a él como a toda nuestra familia”, concluyó.