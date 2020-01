A través de las redes sociales, Camila Maciel contó lo ocurrido este sábado al mediodía, en la plaza del barrio APAP, con el objetivo de dar con el héroe que salvó a su hijo Giovanni, de 3 años.

El pequeño se cayó de la bicicleta y raíz del golpe quedó inconsciente y no respiraba. Su mamá, desesperada, lo tomó entre sus brazos y comenzó a pedir ayuda «en ese momento pensé lo peor, no pasaba ningún auto, no sabía que hacer» contó a través de Facebook.

En ese momento apareció un joven y le práctico reanimación cardiopulmonar (RCP) «a mi bebé le volvió el color a su carita, volvió a respirar» relató Camila «él fue su ángel justo en el lugar indicado para ayudarme cuando más lo necesitaba. No pude decirle ni gracias ni preguntarle su nombre, en ese momento el miedo me invadía.. No recuerdo ni su rostro».

Justo llegó en auto al lugar el vecino de la familia, «Tito» Zamora, quien tampoco dudo en socorrer a la mamá y a su hijo y llevarlos a la guardia «otro tremendo ángel» aseguró Camila.

«Mi bebé gracias a Dios ya está mejor, gracias a las personas que lo ayudaron, me gustaría encontrar a ese chico, saber su nombre, por lo que pude enterarme él estaba con su mujer y su hijo en la plaza del barrio APAP. Solo quiero decirte gracias por lo que hiciste por mí hijo que está bien y recuperándose».

Por último, Camila pidió a la comunidad que comparta su publicación para dar con el salvador de su pequeño hijo que aplicó RCP a tiempo y le salvó la vida.

El mensaje logró llegar al joven y esta fue su respuesta: