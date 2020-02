Juan Gauto, el jugador de 15 años procedente de Perito Moreno, pasa por estos días un momento particular en su carrera deportiva jugando para Huracán. Habló sobre su experiencia tras el debut en la Reserva del Globo.

“Estoy más que feliz por estar acá, en el club que me abrió las puertas. Gracias a Dios pude debutar en La Quemita, que fue mi primer entrenamiento desde que llegué, me probé y quedé. Ahora sigo sumando minutos en la Reserva y me alegra estar en este plantel”.

Sobre la oportunidad de jugar expresó: “Tenía muchas ganas de estar y hacer lo mejor de mí para ayudar al grupo. No se pudo por el resultado, pero la verdad es que me sentí muy bien”.

Su rendimiento ante Gimnasia

“Ingresé con las misma ganas de ayudar al equipo. Nos fue bien, con buen resultado, así que entré más tranquilo por eso”.

Con referencia a las palabras de Israel Damonte, aseguró: “Me felicitó y me dijo que siga con esas ganas. Gracias a él y al plantel, porque ahora estoy entrenando con Reserva”.

“Le dedico todo esto a mi familia y a la gente de mi pueblo en Perito Moreno, Santa Cruz”.

Damonte ya le echó el ojo

El 23 de enero, Olé publicó: Es sabido que Israel Damonte busca darle una importancia especial a las Inferiores y ahora, luego de tres semanas con el plantel, decidió subir a un pibe de tan sólo 15 años para entrenar con Primera. El juvenil que llenó los ojos del platinado es Juan Gauto, quien tras previa recomendación de Néstor Apuzzo, ya empieza a dar sus primeros pasos con los más grandes.

Juancito, como lo llaman algunos en La Quemita, juega de puntero o enganche y a base de goles y buenas actuaciones llamó la atención de todos en el mundo Huracán. “Es un jugador bárbaro, tiene mucha dinámica. Vino a entrenar con nosotros y mostró muchas ganas, está bueno que ya empiece a tener roce con Primera”, expresó Damonte sobre el juvenil.