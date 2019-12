Juan Navarro: “El ‘Colo’ tenía 4 años cuando llegó al Gimnasio”

Cada gran deportista tiene sus raíces. En este caso, LOA dialogó con uno de los primeros instructores de fútbol de Leonardo Gil. Juan Ramón Navarro lo vio crecer y rescata la humildad de ese pequeño que con 4 años no tuvo problemas en integrarse al grupo. El niño creció y a poco de sumarse al fútbol árabe aquí desde el sur se lo recuerda por su sencillez y don de gente.

Juan ‘Chuleta’ Navarro siempre estuvo vinculado con el fútbol, árbitro federado, líder deportivo en el gimnasio municipal Lucho Fernández donde actualmente ocupa el lugar de instructor en las escuelas de fútbol femenino.

Fue una de las primeras personas que conoció a Leonardo ‘Colo’ Gil, cuando tenía apenas 4 años y llegó junto a su hermano de la mano de su padre Roque. El recuerdo, el paso a paso desde la mirada de un instructor que llegó a encariñarse como pasa con muchos: “Nació el 31 de mayo igual que yo”, destacó Navarro, “Era un chico muy dado, no tenía problemas de convivencia. Se había ido a probar a Hispano y, como no le gustó, el padre prefirió traerlos al gimnasio que quedaba cerca de su casa. En ese entonces estábamos con Rubén Darío a cargo de la escuelita, en ese entonces no se permitían chicos de tan corta edad, pero como él no tenía problemas en quedarse, lo aceptamos. Al poco tiempo vino Luis ‘el flaco’ el hermano, el papá nos confió a sus hijos”.

Navarro y Gil en un torneo del Verón. FOTO: JUAN NAVARRO

El hermano era más pequeño, Darío también, y Juan recordó que andaba en pañales en el gimnasio. Volviendo al ‘Colo’: “Era muy buen jugador desde chiquito, pero ‘el flaco’ era mucho mejor, tenía la cancha en la cabeza”.

Pasó el tiempo y llegó el momento de jugar: “Participamos en la Liga de Fútbol Sur con equipos de 8ª y 9ª donde la 8ª salió campeón ganándole 1 a 0 al equipo de Porto dirigido por Ruffini, un equipo poderoso en todo sentido. Con un córner del ‘Colo’ y un cabezazo de Darío. Después de ese campeonato con nueva gente en el Municipio se decidió que no se compita más, por eso los chicos se fueron al Ferro con Rubén Darío”, para comentar que fue su decisión quedarse en el gimnasio municipal en lugar de ir al club, porque era árbitro de fútbol: “Era mi pasión el arbitraje y no lo pude dejar en ese momento”.

En ese tiempo el ‘Colo’ jugó 8 meses: “Ganó la Copa Ciudad de ese año”, la que organizaba el Departamento de Fútbol Infantil armada por ‘el uruguayo’ Esteban Menéndez, que se hacía en el marco de las actividades por el aniversario de Río Gallegos. “En enero hubo una prueba de jugadores y la CAI se llevó al ‘Colo’, ahí empieza su carrera a otro nivel. El ‘flaco’ lo hacía todo bien, pero creo que ya no juega al igual que Darío que está en la Liga de Barrio”.

Sobre Leonardo comentó con satisfacción: “Nunca se olvidó de sus raíces. Sigue siendo humilde, cada vez que venía a mitad de año para su cumple. Este año tuve la sorpresa y la alegría que me fue a ver el 31 al gimnasio, nos dimos un abrazo y compartimos una torta. Fue una enorme alegría para mí, que no se olvide del profe. No se olvida nunca. Cada vez que viene a Río Gallegos nos visita en el gimnasio”.

Sobre su próxima incorporación, al fútbol árabe, destacó: “Es algo que nos alegra a todos. Sólo me queda desear de parte mía y su casa, el gimnasio Lucho Fernández, que le vaya bien a él y mandarle un abrazo para toda su familia”.

Ardua jornada

El Departamento Legales de Central tuvo el viernes una nueva ardua jornada. Entre los ítems a resolver sobresalió el traspaso de Leonardo Gil a Al Ittihad. El abogado Agustín Fattal Jaef estuvo al frente de la redacción del contrato y monitoreando la gestión con la entidad de Arabia Saudita para agilizar el trámite. Pese al esfuerzo, la operación no pudo cerrarse por cuestiones de tiempo, según indicaron desde el club canalla. Sin embargo, desde Arroyito seguirán trabajando este fin de semana para ponerle cuanto antes un punto final a este tema.

El ‘Colo’ Gil jugará en Asia Occidental. Vestirá la camiseta de Al Ittihad por los próximos tres años. A Central le ingresará un millón y medio de dólares por la venta del aguerrido volante, quien decidió probar suerte en una liga no tan competitiva, pero muy seductora desde lo económico.

La diferencia horaria entre nuestro país y Arabia Saudita, sumada a varias cuestiones vinculadas a altas y bajas como los casos del delantero Fernando Zampedri o el zaguero central Miguel Barbieri, entre otros temas, impidieron oficializar el traspaso de Gil como todos los dirigentes esperaban.

No obstante, la intención e idea de todas las partes es cerrar la gestión de un momento a otro, porque está más que encaminada. Apenas restan pequeños detalles, que pueden ser grandes problemas en un futuro cercano si sucede algún imprevisto. Por eso el abogado de Central, Agustín Fattal Jaef, se encargó del tema hace unos días y viene llevando la negociación a paso lento, pero muy firme para que no se salga de su curso.