Es abogado, tiene veintinueve años y hace diez que está radicado en Capital Federal. Conoció al hoy primer mandatario mientras dirigía Ámbito Financiero. Se define como “un pibe de Comodoro Rivadavia” que hoy acompaña al presidente. El vice jefe de asesores rompe el silencio en una entrevista con Virginia Navarro para MilPatagonias.

Lo más destacado de Julián Leunda en una entrevista exclusiva para MilPatagonias.

En primera persona

Más allá que vengo del mundo de los medios nunca quise hacer de mi nombre un personaje, no creo mucho en los personalismos.

Se mencionan dos cosas de mí, una es joven y la otra comodorense, las dos distinciones.

Soy un pibe de Comodoro Rivadavia que un día le toco ser amigo del presidente y llegar a acompañarlo en este lugar.

Acerca de Alberto Fernández

Alberto es un tipo que habla con todos.

Lo conocí cuando lo tuve que llamar para pedirle perdón por una nota de Ámbito Financiero. Él me habló muy bien y entablamos una comunicación.

Lo quiero como un amigo, más allá de la edad, él estuvo en momentos difíciles que me tocaron pasar en lo laboral. Me apoyó y me aconsejó.

Yo tenía 26 años y estaba a cargo de un gran monstruo. Y él fue una de las patas fundamentales para que yo pueda llevar adelante mi rol.

Yo siempre digo que tengo un grado de inconsciencia que es lo que me destaca, con parámetros de responsabilidad y lógica.

Era Alberto él que estaba preparando la vuelta de Cristina al poder. Nunca pensamos en Alberto presidente.

Yo siempre decía. Que no iba a sumarme al gobierno y un día Alberto me llamo, me dijo quiero que hagas esto.

En un momento me llama y me dice ponéte los pantalones cortos que ahora hay que jugar.

Yo nunca había tenido experiencia de gestión, la transición nunca existió. Encontramos algunas cosas que no pensábamos que íbamos a encontrar.

Soy un buen trabajador de la política.

El presidente es el tipo que tiene que hacer los goles, nosotros de última tenemos que hacer las faltas, tirarnos al piso.

Estamos enmarcando este proceso de dos meses en la palabra “solidaridad”, eso salió del consejo de asesores.

Su Lugar

Comodoro te tira mucho, estoy en diálogo permanente con el Intendente, con todos los intendentes. La verdad yo quiero ser el nexo ejecutor, facilitador para que a la provincia le vaya bien.

Me destaco por eso, por tener una excelente relación con toda la política de mi provincia.

A mí me tocó pasar momentos duros y complicados y empezar a jugar en una liga que no era la mía. Y aprendí mucho.

Soy el primero en reivindicar a la política. Yo creo que la política tiene que quedar en la política. La discusión no puede pasar a lo personal, no cruzar ese límite.

Creo en el recambio generacional, sino yo no estaría acá. Tenemos que aprender mucho de la vieja política sin menospreciar el término.

Cristina

Siento una gran referencia en ella, soy un gran luchador como ella, que dio peleas muy grandes y tenemos que aprender de ella.

Una mujer que piensa tres escalones más arriba que nosotros. A veces la política cree que la coyuntura es lo que nos va a llevar adelante y Cristina está pensando más adelante que nosotros.

Es una gran referencia de todos nosotros, debería serlo de toda la política.