Junta basura para pagar el alquiler y sostener a la familia

Gustavo de 27 años y Macarena de 23 viven en el barrio Belgrano de nuestra ciudad. Ambos se quedaron sin trabajo y hoy necesitan de la ayuda de la comunidad. Por ello, Gustavo se encuentra juntando bolsas de basura en domicilios a colaboración de los vecinos, para poder pagar el alquiler y sostener a la familia.

En diálogo con La Opinión Austral, Macarena relató cómo llegaron a esa situación: “Mi marido tiene un carro y con eso hace changas, limpia patios, junta basura, lo que sea. El trabajaba en una obra, pero despidieron a toda la gente y ahora estamos los dos sin trabajo”.

La joven indicó que han buscado, pero “trabajar acá es complicado”. Ambos tienen una hija de tres años y ahora afrontan un alquiler que es complicado de pagar, “porque aumenta cada vez más”, explicó la joven.

Macarena detalló que Gustavo se quedó sin trabajo hace dos años, cuando despidieron al personal: “Hace dos años que dejó de trabajar en la empresa y desde ahí no sale nada de trabajo. Yo siempre trabajo de limpieza, de niñera, de todo un poco también”.

Con este panorama, decidieron juntar bolsas de basura para poder juntar la plata y pagar el alquiler: “Este mes estuvo flojo todo y no llegamos a juntar la plata, él lo hace a colaboración, lo que la gente quiera pagar. Junta la basura y después la lleva al basural”.

Macarena sostuvo que tener un trabajo “sería ideal”. Además, la pareja junta materiales de construcción para poder levantar su casa: “Nosotros pedimos materiales porque estamos haciendo una casa, pero sin tener trabajo y pagando alquiler se complica mucho, más teniendo una hija. Este es un mes muy difícil”.

Gustavo, por su parte, contó al medio: “No consigo trabajo, sólo changas. Tengo un carro y un auto viejito que ya no da más, la verdad. Ahora tenemos que juntar 8 mil pesos, pero después nos van a subir a 10 mil, cosa que no vamos a poder pagar, tratamos de terminar mi casa, pero la verdad es que no me da”.

Para colaborar con la familia, la comunidad puede comunicarse al (2966) 15223684.