Ana Soto es la mamá de Elena, oriundas de Río Gallegos. A su hija le diagnosticaron retraso de desarrollo y se encuentra en tratamiento hace un año. Viajarán, de forma particular, al Hospital Fleni para realizarle estudios médicos. El costo supera los 60 mil pesos y necesita colaboración.

Ana Soto es la mamá de Elena Zavala, de tres años de edad. Su hija fue diagnosticada con retraso del desarrollo el año pasado, y para continuar con exámenes y tratamiento debe viajar al Hospital Fleni en la ciudad de Buenos Aires.

Por ello, se encuentra vendiendo rifas para poder solventar los gastos de los estudios que rondan los $ 60.500 pesos. Según detalló a La Opinión Austral, cuentan con la Caja de Servicios Sociales, pero el estudio lo realizan de manera particular.

“El pedido que hago con respecto al sorteo es porque estoy juntando fondos para pagar el tratamiento evaluativo de mi hija. Ella acá está diagnosticada con un retraso del desarrollo y está hace un año con tratamiento, pero no estoy muy conforme con las evaluaciones que le hicieron acá, por eso decidí contactarme con el Hospital Fleni, para llevarla y que la examinen detalladamente”, afirmó Ana.

El diagnóstico de la pequeña es “Retraso Global del desarrollo (R47) con mayor compromiso en lenguaje e interacción social”.

Su mamá contó que Elena “tiene tres años y no habla, no utiliza mucho las manos más que para jugar o para señalar ciertas cosas, porque no señala todo lo que ella quiere”.

“Lo real es que pido ayuda porque decidí llevarla de forma particular, porque las obras sociales son complicadas y las derivaciones son un problema para mucha gente. Dependiendo de lo que me digan allá, ingresaré por la CSS para ver si lo puede cubrir, pero tengo entendido que el Fleni no es prestador de la Caja”, agregó Ana.

Además de Elena, Ana tiene otra hija más grande con discapacidad y su marido se quedó sin trabajo, por lo que solventar todos los gastos es complejo para la familia.

“Tenemos que pagar alquiler y dependemos de mi sueldo nada más, por eso recurrí a esta forma de colaboración”, apuntó Ana.

Sobre el sorteo, sostuvo: “Todo lo que juntemos de los sorteos y ventas de comida va a ser sólo destinado para Elena, porque más allá de que la lleve al Fleni, acá tengo que pagar la fonoaudióloga particular”.

Detalló que la Caja de Servicios Sociales no puede reintegrarle el pago a la profesional porque “justo esa fonoaudióloga trabaja dentro de la CSS y no consigo otra porque mi hija es chica y casi nadie trabaja con niños tan pequeños”.

Sobre el diagnóstico de Elena y cómo ayudar

Sostuvo que, en los informes que le realizaron a la niña en Río Gallegos, no pudo obtener mucha información. “Por ejemplo, en la audiometría del hospital me dijeron que el resultado que había arrojado era que era difícil evaluarla, pero no me dijeron porqué ni qué observaron en Elena”, indicó su mamá.

Ana detalló que Elena no responde a todos los sonidos, “no es sorda, pero si está concentrada en algo no te responde, los otros profesionales dijeron que había sido difícil evaluarla, y la única que me dio detalles en el informe del estudio fue la fonoaudióloga que yo pago de forma particular”.

Para finalizar, su mamá detalló: “Seguramente seguiremos haciendo ventas y sorteos, porque podemos pagar una sesión por semana y Elena debería ir dos veces. Todos estamos pasando por un mal momento, pero es la primera vez que me toca pedir, le agradezco un montón a la gente que está colaborando”.Para contactarse con Ana y su marido, se pueden comunicar a los teléfonos celulares (2966) 15-510772 y (2966) 15-561724.