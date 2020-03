El intendente de Puerto Deseado tuvo que cumplir una cuarentena sanitaria luego de su regreso de Canadá. Pidió responsabilidad a toda la comunidad. Y enfatizó que la localidad tiene una situación de “privilegio” ante la pandemia.

El intendente de Puerto Deseado, Gustavo “Kaky” González, hizo declaraciones luego de cumplir con su cuarentena. Vale recordar que el 4 del corriente regresó al país, luego de participar de una convención de minería en Toronto, Canadá. Tras su arribo, fue criticado por viajar al exterior. “Y lo entiendo”, señaló, al dialogar con La Opinión Zona Norte.

El jefe comunal viajó junto a funcionarios provinciales y nacionales, como la ministra de Producción de Santa Cruz, Silvina Córdoba, y el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel.

“Canadá no era considerado zona de riesgo. Al volver, me comuniqué con el director del hospital, para consultar si debía seguir ejerciendo mi función y, como no presentaba ningún síntoma, así fue”, señaló.

Agregó también que “luego de una semana, el presidente de la Nación decretó que quien hubiera viajado en los últimos 15 días, debía ir a cuarentena. Así lo hice. Más tarde, llegó un correo de Canadá, donde decían que tenían un caso positivo, entre los 26 mil participantes”.

Señaló que los funcionarios nacionales, con los que había tenido contacto permanente, se realizaron las pruebas y en 24 horas tenían el resultado negativo. Admitió que sintió temor, pero precisó: “En el hospital me hicieron el test y 4 días más tarde llegó el resultado negativo. Igual cumplí con la cuarentena, antes de incorporarme al Comité de Salud”, apuntó.

González enfatizó que entiende las críticas, y dijo que “muchas de ellas fueron bienintencionadas. Esto quedará, en el tiempo, como una anécdota. Pero quiero decir que jamás pondría en riesgo a mi familia o a mi comunidad”.

Por otra parte, consideró que –pese a quejas pasadas- Deseado tiene una situación “de privilegio”, al estar en el extremo de la ruta 281. Los demás accesos están cerrados, con fuerte cerrojo, y eso les permite sostener un control estricto.