“La actual situación de la ciudad ameritaba declarar la emergencia”

En el día de ayer, el Presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos por el Frente de Todos, Emilio Maldonado, dialogó con LU 12 AM 680 y se refirió a lo que fue la primera sesión del año donde se declaró la emergencia edilicia.

Consultado acerca de la declaración edilicia y algunos cuestionamientos realizados por la oposición, Maldonado sostuvo que “fue una sesión bastante agitada, donde hubo diálogo, hubo debate, pero finalmente tuvimos consenso y armonía entendiendo que la actual situación de la ciudad ameritaba declarar esta emergencia edilicia ya que ni nosotros ni el intendente Grasso, en plena campaña, dimensionábamos lo mal que están las calles de la ciudad».

«Por todo esto el Intendente toma la decisión de presentar este proyecto a referéndum al Concejo Deliberante y nosotros estamos dispuestos a entregarle al Intendente todas las herramientas que el necesite para que pueda trabajar, levantar la ciudad y tener la capital que todos merecemos”.

Superpoblación y plus salarial

En otro fragmento de la entrevista concedida a LU 12, Maldonado sostuvo que otro de los temas que preocupa al Intendente es el pase a planta y el plus salarial que recibieron casi 200 agentes municipales antes de que termine la anterior gestión y aclaró: “Hoy hay personas que de plus ganan entre 12 y 18 mil pesos para arriba, lo cual significa una erogación de dinero sumamente importante para la arcas del Municipio, se han entregado los números en rojo, prácticamente no alcanza la plata para pagar sueldos”.

Prioridades del Concejo Deliberante

Por último, abordado acerca de cómo encontró el Concejo Deliberante y cuáles eran las prioridades, el actual Presidente del cuerpo deliberativo señaló que la primera es ser un Concejo de puertas abiertas, con una gran impronta social y que cada persona se siente como en su casa , como realmente debiera ser”, concluyó.