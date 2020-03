Sebastián Vega, alero del club de básquet Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, dio una lección de vida al redactar una sentida carta sobre su orientación sexual. En un mundo en donde la homosexualidad es un tema ‘tabú‘, más aún en el ámbito del deporte masculino, su valentía es digna de ser reconocida.

Desde la página de Facebook del club deportivo se hicieron eco de la historia de Vega, mediante un texto titulado “La verdad nos hace libres“. En el escrito, el jugador de 31 años describe cómo fue el camino que recorrió tanto en su propia aceptación, como a la hora de contarlo a sus pares.

De reprimirse a sí mismo y tener novia, a finalmente aceptarse y estar en pareja por seis años con otro hombre, así cuenta el recorrido que vivió. Pero su contexto profesional siempre le ponía un freno: “Quería ser como mis compañeros y amigos. Y me empecé a hundir. Percibía como que mi profesión y mi vida personal iban por caminos diferentes al punto tal que llegué a considerar el retiro del básquet, que es lo que más amo en la vida, para dedicarme a algo que me permitiera tener una vida sentimental más tranquila, alejada de la exposición. Realmente no sabía qué hacer”, cita la carta.

Sebastián Vega juega en el verde de Comodoro en la Liga Nacional de Básquet.

En su relato también cuenta que, luego de contárselo a su padre y a sus amigos cercanos, decidió abrirse a sus compañeros de Gimnasia: “Ya en Comodoro, jugando en Gimnasia, tomé coraje (mucho) y le conté a un gran amigo (Lucas Pérez) todo lo que venía viviendo. Temblando pude decirle que era gay. Su reacción fue súper natural. Al tiempo, junté valor y también se lo pude confesé al DT, Martín Villagrán, quien quedó anonadado pero me brindó contención y afecto. Lo valoré. Más tarde se lo dije al capitán del equipo, Diego Romero, y más tarde a otros compañeros”.

En el final de su carta, Sebastián busca “cerrar una etapa” y sentirse en libertad: “Puedo ser gay y seguir jugando al basquet con el compromiso que tuve desde que debuté en la Liga. Soy el mismo de siempre“. Del mismo modo, también anhela ser “un disparador pueda ayudar a otras personas que tal vez están o estuvieron en una situación semejante”.

Sebastián Vega: La verdad nos hace libresMe acuerdo del momento con exactitud: yo tirado en la cama, absolutamente… Posted by Gimnasia Y Esgrima De Comodoro Rivadavia on Tuesday, March 10, 2020