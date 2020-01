La CGT zona sur salió contra la tasa vial de Grasso

Los gremios que integran ese frente sindical le pidieron públicamente al intendente de Río Gallegos que revea la medida, pero por sobre todas las cosas, que busque consensos.

A través de un documento público que titularon ‘En defensa del bolsillo de los trabajadores’, los integrantes de la Confederación del Trabajo de la Zona Sur, encabezada por Damián Quinteros (UOCRA), llamaron a la reflexión al intendente Pablo Grasso, ante lo que consideraron “una amenaza al poder adquisitivo del trabajador”.

Sostienen que la clase política “debe ser responsable de las malas administraciones, siendo que los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste” y por eso rechazaron el impuesto a las naftas, al que consideraron “una doble imposición prohibida por ley”.

La Tasa Vial aparecía junto a una serie de modificaciones a la tarifaria municipal que fue aprobada en extraordinaria el mes pasado. La medida significa el cobro del 2% por cada litro expendido de combustible, pero según dijo el propio intendente a La Opinión Austral, difiere del impuesto que aplicó el municipio de Las Heras y que se judicializó.

“Recaudaremos $ 1,60 por litro y lo pagará la distribuidora como se hace en muchas partes del país”, había aclarado Grasso.

Sin embargo, ayer, en un tono similar al de la Federación Económica, que la semana pasada no sólo repudió la tasa, sino que adelantó una ola de amparos de los estacioneros, la CGT Zona Sur le dijo al Ejecutivo Municipal que “volver para ser mejores no se trata de establecer impuestos que encarezcan la vida de los ciudadanos”.

Manifestaron además que, mientras desde el Estado Nacional se apunta a consensuar las medidas a tomar, teniendo en cuenta de no perjudicar a sus habitantes, “como así también el Gobierno Provincial ayuda a los más vulnerables, al sector comercial a pagar tarifas subsidiadas de energía, sumando también el apoyo para la sanción de la emergencia comercial”, la política económica en la ciudad capital es a contramano.

“El municipio toma decisiones arbitrarias sin considerar que existen otras posibilidades para mejorar el estado de nuestra ciudad”, y sugieren que una opción podría ser perseguir a los morosos.

“La democracia es una herramienta de consenso, de la cual no se debe sacar ventaja”, se lee luego, y agregan que el municipio no puede desconocer que “los salarios no acompañaron el aumento del costo de vida”, por lo que, en un párrafo final invitaron a Grasso “a trabajar en conjunto buscando la mejor solución, porque debemos ‘construir juntos’ como reza usted en su slogan”.

Vale mencionar que la CGT Zona Sur está integrada por los gremios UOCRA, Camioneros, Comercio, Petroleros Jerárquicos y de Base, Viales, entre otros.