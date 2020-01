La concientización como eje para no tener muertes evitables

En la época estival, vecinos de nuestra ciudad capital se acercan a pasar las soleadas tardes en Palermo Aike, Güer Aike y Los Canillitas, sin conocer que están expuestos a un grave peligro: los pozones. Estos, en los últimos años, se han cobrado la vida de varias personas, en su mayoría menores. Desde Protección Civil aseguraron que, “pese a que trabajamos en la prevención, estamos librados a la suerte”.

*Por Martín Muñoz Quesada

Llegó el verano y con él los días con agradables temperaturas en Río Gallegos. Siempre, cuando el clima lo permite, los vecinos de nuestra ciudad capital aprovechan, sacan las reposeras, cargan bebidas, algo para comer, suben a su auto y van a pasar la tarde en diferentes puntos ya tradicionales para disfrutar.

Los puntos elegidos son: Palermo Aike, Los Canillitas y Güer Aike. Lo que tienen en común estos lugares es el río que pasa por su lado y, en muchas oportunidades, los vecinos se introducen al mismo sin conocer los peligros que esto conlleva.

Las tristes historias son muchas y conocidas por todos los vecinos: en noviembre del 2012, dos nenitas de 12 y 13 años perdieron pie cuando se metieron a las aguas de Palermo Aike y fueron arrastradas por la correntada. Sus cuerpos fueron encontrados días después ya que un pozón las había succionado.

En los días de calor el río asoma como la salida más potable para paliar el calor.

Ya en enero del 2013, otra tragedia se registró en el mismo lugar, pero la víctima se trató de un hombre de 28 años. Se había metido al agua en la primera bajada de Palermo Aike cuando, en un momento determinado, se resbaló y fue succionado por un pozón. Fue un policía de civil que se lanzó al río, lo rescató, pero ya era tarde. Falleció de un paro respiratorio.

Ahora bien, con sólo nombrar algunos casos, ¿Por qué los vecinos continúan metiéndose al río sabiendo los riesgos? ¿El Estado, en cualquiera de sus esferas, realiza tareas con el fin de evitar estas muertes evitables que, en muchos casos, se cobra la vida de jóvenes?

La Opinión Austral dialogó con Diego Farías, titular de Defensa Civil Provincial, que indicó que, pese a los trabajos de prevención y concientización, “estamos librados a la suerte y al azar, es la naturaleza”.

Farías indicó que los dispositivos preventivos se realizan siempre en la época estival cuando, desde la Unidad Operativa Güer Aike, llaman a Defensa Civil para indicarle que hay personas metiéndose al río y, con el fin de que no pasen tragedias, se solicita su presencia.

El protocolo marca que dos rescatistas del Grupo GERS de Bomberos y dos agentes de Defensa Civil deben acercarse al lugar y aconsejarle a los vecinos que no se metan al agua pero, más que eso, no se puede hacer.

“Nosotros no podemos negarle el ingreso al agua, más allá de darle algunas recomendaciones. En algunas oportunidades nos hacen caso y en otras hacen caso omiso de nuestras indicaciones, excusándose diciendo que toda la vida se metieron allí, y no se dan cuenta del peligro que eso conlleva”, indicó el titular de Defensa Civil.

En las inmediaciones del río hay carteles “incluso desde Güer Aike tenemos carteles que indican el riesgo que hay por los pozones” aseguró Farías. Pero esto no sería suficiente para que los vecinos no se metan al agua. “Es más, el año pasado tuvimos que colocar nueva señalización porque algunos habían sido destrozados”.

Balneario sí, balneario no

Uno de los problemas que tiene el río es que no cuenta con guardavidas permanentes, hecho que podría ayudar a disminuir posibles tragedias. Pero, para eso, tendría que calificarse el lugar como un balneario.

Luego de relevamientos realizados por especialistas, se determinó que las aguas no son aptas para ser balneario. El suelo es irregular, “en algunas partes se puede, pero hay diez metros que sí, y luego hay grietas o los pozones, por eso no es viable esa posibilidad”, indicó Farías a este medio.

Un caso diferente es la Isla Pavón. Allí sí hay una zona habilitada por la municipalidad como para poder meterse al agua, y cuenta con un balneario. Allí, tanto Provincia como la Comuna lanzaron un programa para que los vecinos puedan refrescarse en el río.

De igual manera, hay otra zona que no está habilitada pero la gente sigue metiéndose al agua. En ese caso, Defensa Civil, la Policía y el personal de Prefectura Naval realizan controles para que la gente no lo haga.

El problema es que toda la comunidad conoce los riesgos pero, pese a ello, continúan sumergiéndose en el río. “El problema no es el río o los pozones, esos son “eventos” naturales, la cuestión radica en la incidencia del ser humano y la no valoración o análisis de riesgo de la situación que puede conllevar”, concluyó Farías.