La Copa Ciudad de tenis de mesa tiene campeones

Tal lo programado, ayer en el gimnasio Benjamín Verón, jugadores de todas las categorías se presentaron para jugar la Copa Ciudad de tenis de mesa. La actividad organizada por la Municipalidad contó con la coordinación de la Asociación Riogalleguense.

Desde que la escuela de tenis de mesa inició su actividad hace años en el gimnasio Benjamín Verón, cobró protagonismo notable. Aprender técnicas desplazó al ping pong para conseguir un lugar destacado y una opción deportiva para todas las edades, consiguiendo medallas no sólo en la región sino a nivel nacional e internacional.

Con Carlos Ulloa como impulsor, la disciplina mantiene un rango etario amplio. Lo practican pequeños de 3 años en adelante. Los adultos encontraron una posibilidad competitiva y espacios en los cuales desarrollarse.

Ayer, en el marco de las actividades por un nuevo aniversario de Río Gallegos, se disputó la Copa Ciudad.

La organización estuvo a cargo de la Dirección de Deportes Municipal y la fiscalización de la Escuela de Tenis de Mesa Río Gallegos.

De 9:30 a 10:30 jugaron las categorías Sub 21 y Sub 13. De 10:30 a 11:30 lo hicieron los de la Maxi 40, Sub 9 y Sub 11. De 12:30 a 13:30, fue el turno para los de la categoría Inicial (promocional). Desde las 13:30 jugaron los de la categoría Todo Competidor y a las 15:00 comenzaron las definiciones con llaves finales.

Resultados:

Maxi 60

1ª Amelia Ruiz

2ª Marta Bustamante

3ª Carmen Alvarado

Mamás

1ª Lorena Paredes

2ª Vanesa Aguila (PA)

3ª Clara Cadin

Sub 9

1° Diego Sparza

2° Nahuel Sosa

3° Erick Burgos

Sub 11

1° Matías Tabilo (PA)

2ª Diana Cárdenas (PA)

3° Lautaro Márquez

Sub 13

1ª Diana Cárdenas

2ª María Garcés

3° Luciano Ríos

Sub 15

1° Leandro Ulloa

2° Mateo Guevara

3° Arami Sosa

Maxi 60

1° Ernesto Maldonado

2° Juan Sotomayor

3° Juan Soto

Papás

1° Martín Sparza

2° Oscar Dos Reyna

3° Jorge Bórquez

Todo Competidor

1° Juan Rojas (PA)

2° Fernando Imaray (PA)

3° Emanuel Ulloa

Maxi 40

1° Fernando Imaray (PA)

2° Juan Whitehead

3° Ernesto Maldonado

Promocional

1° Diego Ulloa

2° Franco Pereyra

3° Eloísa Carnevalle