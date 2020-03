El veterinario más conocido del país, Juan Romero, respondió las dudas de los oyentes de “Juntos y Re-Sueltos” sobre lo que pasará con sus mascotas, en caso que haya un confinamiento imperativo. Despejó dudas sobre el alcance del coronavirus respecto de los animales y recomendó que las salidas sean “cortas pero de calidad”.

La cuarentena que rige desde hace unos días hizo que las personas nuevamente se acerquen y compartan más tiempo con sus mascotas pero, a partir del mismo confinamiento, comenzaron a surgir dudas sobre el alcance del coronavirus respecto de los animales y el conocimiento de esto, se ha visto poco reflejado en los medios de comunicación.

Ayer, el veterinario más conocido del país, Juan Romero fue entrevistado en el programa “Juntos y Re-Sueltos”, programa que se emite por LU12 AM 680 y FM Láser y despejo dudas de los oyentes, al mismo tiempo que brindó una serie de recomendaciones para quienes estén en confinamiento voluntario.

La primera duda a la que se refirió el profesional fue sobre la presencia de los perros en los patios. “El virus no está en el aire, está en superficies, por lo que podrían infectarse en caso que tome contacto con este virus”, aseguró.

Los perros, por ejemplo, viven en un mundo “olfativo”, es decir, su principal sentido es el del olfato por lo que “es necesario que puedan salir e investigar, chusmear”, indicó el veterinario.

Por otro lado, Romero comentó que está muy cercano al Gobierno actual y que fue consultado por el tema de las mascotas, las salidas y la eventual cuarentena obligatoria. “Una de las cosas que estará permitida durante el confinamiento van a ser los paseos de las mascotas, es una de las medidas más importantes ya que los animales lo necesitan, ellos son territoriales pero a la vez necesitan salir a investigar”.

Respecto de las salidas con las mascotas, el doctor aseguró que “en medida de lo posible, lo mejor que se puede hacer es sacar a los animales, que los paseos no sean tan largos y tienen que ser cortos, pero de calidad”.

Romero además remarcó que la medida de los paseos permitidos “en Europa, durante un confinamiento obligado, han dado muy buenos resultados, menos en Italia cuando un vivo salió a la calle a pasear un perro de peluche y terminó detenido”, dijo con un tono algo jocoso.

“Los perros no se pasean solos, hay que sacarlos con correa y collar, para que tenga un vínculo con el dueño, además de obviamente la bolsa para levantar los excrementos, es una cuestión de responsabilidad social”, indicó Romero. Haciendo un paralelismo sobre la responsabilidad social, el veterinario indicó que la misma es la que tiene que primar en este contexto “sino vamos a seguir viendo casos como el imbécil que golpeó a un vigilador por no cumplir con la cuarentena o los otros imbéciles que se molestaron porque tuvieron que esperar 30 minutos en un avión que pagó el Estado para traerlos de sus vacaciones en Europa, esto se cuaja en la educación humanitaria, en el marco de la salud”.

Tratamientos y prevención

La pandemia nos agarró por sorpresa a todos incluso a las personas que tienen mascotas que están bajo tratamientos médicos. Ellos tienen que continuar con esas cuestiones y la gente duda sobre si sacar a su perro o no.

“Nosotros solamente vamos a atender con personal más joven ya que soy grupo de riesgo” indicó Romero al mismo tiempo que invitó a sus colegas a que “solo atiendan con turno previo, que la gente espere afuera, que haya alcohol en gel y tengan lugares para lavarse las manos”.

Por otro lado, y con el fin de prevenir cualquier eventualidad, el profesional de la salud animal dijo que “se pueden lavar las patas de los animales, hay que acostumbrarlos, si tienen toallitas húmedas mejor, sino con agua y jabón es más que suficiente”.

¿Y los gatos?

Romero dijo que “no soy muy partidario de los gatos que viven afuera ya que pueden contraer muchas enfermedades”. De igual manera, durante un eventual confinamiento obligatorio, es mejor que se queden adentro.

“Hay que darles su espacio y no molestarlos, los gatos son muy especiales, no hay que despertarlos cuando duermen y hay que darles objetos para hacerle su mundo más entretenido. Cajas y palitos pueden hacer una diferencia para que ellos decidan quedarse en la casa y no se vayan”, indicó el doctor.

Para concluir, tal como lo vienen pidiendo todas las autoridades, el veterinario dejó un mensaje muy importante: “Si queremos ser ejemplo a nivel mundial, tenemos que quedarnos en nuestra casa, esa es la gran clave”.