El domingo, el presidente Alberto Fernández anunció medidas para prevención de todos los ciudadanos. En Caleta Olivia, las escuelas de música, los talleres de arte, y hasta el CeMEPA decidieron adherirse a la suspensión de clases hasta el 31 de marzo inclusive.

Las actividades culturales son un espacio de creatividad y contención para los niños, en Caleta Olivia las opciones para asistir son variadas y muy concurridas, música, arte y talleres entre otros. Pero en cuarentena no queda otra que quedarse en casa y avivar la imaginación. En la ciudad, en varios espacios se sumaron a la suspensión de clases hasta el 31 de marzo.

Yesica Robino de la escuela de música, “La Sala” expresó a LOZN: “Nosotros lo que estamos haciendo es, enviarles a nuestros alumnos actividades para realizar en sus casas. Aquellos que consideren no venir a clases no vienen, de todas maneras, el profesor de guitarra y yo estamos aquí trabajando, armando actividades para los que no vienen. Manejamos grupos reducidos de todas maneras depende de los papás”.

La academia de música “Amadeus”, decidió suspender clases a partir de hoy, en diálogo con La Opinión Zona Norte, la directora Mariana Salomón sostuvo: “Ayer y hoy tendremos clases, estamos tomando todas las medidas de higiene en nuestro espacio. Estamos trabajando separando a alumnos en 2 aulas separadas”. Esta medida la mantendrán hasta el 31 inclusive.

Por otro lado, el espacio sonoro “Melisma”, publicó en su cuenta de Facebook la cesación de sus actividades también hasta el 31 de marzo, acatando las medidas de urgencia establecidas por el Gobierno Nacional, para combatir la pandemia del coronavirus en nuestro país. En cuanto a las inscripciones se podrán seguir realizando vía online.

En cuanto a “Buena Música”, los profesores se encuentran analizando la situación, ayer se reunieron por la tarde para definir cómo será su continuación.

En el CeMEPA el panorama es de interrupción en todas sus escuelas, La Escuela Municipal de Música de Caleta Olivia, la Escuela de Bellas Artes, y el Teatro Municipal, entre otras, acatarán las normas de todas las instituciones con la suspensión por dos semanas.

Los talleristas de la Fundación Murga Franca se suman también, a la medida preventiva para cuidarnos entre todos. “Se suspenden las clases, cualquier novedad o cambio se informará por este medio”, advirtieron en sus redes sociales.