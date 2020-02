Los representantes de Santa Cruz, músicos referentes de distintas localidades, se lucieron este jueves en el escenario mayor de la 60ª edición del Festival de Cosquín 2020. Lo hicieron en Postales de Provincia, segmento en el que brindaron un homenaje a Hugo Giménez Agüero.

Con una gran puesta en escena acompañada por un ballet, la delegación provincial participó en la Quinta Luna del tradicional Festival Nacional de Folclore que se lleva a cabo en la localidad del Valle de Punilla, Córdoba.

En el escenario mayor, llamado Atahualpa Yupanqui, de la plaza Próspero Molina, en el marco del segmento del Cosquín 2020 que se llama Postales de Provincia, ofrecieron un homenaje al reconocido cantante y compositor Hugo Giménez Agüero.

Juan Daniel Huaiquinao, referente de MUSAC (Músicos Unidos de Santa Cruz), contó a La Opinión Austral cómo palpitó la experiencia en el encuentro más importante de música folclórica de la Argentina.

“Lo que viví fue muy emocionante, saber que hay gente a la distancia que te está mirando, tus seres queridos, tu provincia”, comenzó relatando el músico, “fue muy intenso, pero estuvimos todos muy tranquilos a la hora de subir y estábamos muy seguros de lo que hacíamos”.

Juan Daniel explicó que no pudieron realizar la habitual prueba de sonido que se hace previo a un recital, “entonces por ahí no salió todo lo bien que queríamos”, lamentó, “tuvimos muy poco tiempo de trabajo, eso es algo que hay que corregir a futuro, aunque para nuestro gusto salió muy bien, la idea estaba muy clara de lo que queríamos hacer”.

“Hicimos un homenaje a Hugo Giménez Agüero, tocamos sus canciones, en mi caso me tocó interpretar una canción que él no grabó, me la pasó personalmente en un casete, en forma de milonga, nosotros la modificamos y le dimos nuestra impronta, y a él eso también le encantaba, que trabajáramos sobre sus melodías” recordó.

Además, contó que cada uno de los integrantes formó alguna vez parte de grupos de trabajo que acompañaron a Hugo durante su carrera, “entonces, si bien no nos conocíamos, teníamos referencias unos de otros y se armó un muy lindo grupo”.

“Yo quiero destacar el esfuerzo y el trabajo de Diego Aguirre, él es vocalista de las Voces del Sur, de Puerto Deseado, y fue quien tuvo la idea de llevar esto adelante, se movió como ninguno, llegar a un escenario como ese no es fácil, tampoco llevar un proyecto así adelante y hacerlo lo más federal posible, con una idea concisa, éramos gente de varios puntos de la provincia, por eso quiero resaltarlo”. afirmó el músico santacruceño.

Pero esta no era la primera vez de Juan Daniel, en el 2003 recorrió el circuito peñero con los Nics, “con mi grupo, viviendo la experiencia de lo que eran las peñas y nos encontramos con Hugo y nos invitó al escenario mayor aquella vez, lo acompañamos, en esa ocasión yo canté una canción con él, esa fue la primera vez, así que ya conocía, pero esto tuvo otro tinte” aseguró.

En este sentido, explicó que la emoción fue otra “porque representábamos a la provincia, porque lo hicimos con un armado diferente, por la edad, por esas cosas que hacen que se sienta diferente”.

Por su parte, el riogalleguense Andrés Abelli compartió en las redes sociales: “Yo sentí que tocaba el cielo con las manos, porque si hay algo que deseaba desde lo más profundo de mi ser, era pisar ese escenario, y lo hice, formando parte de un todo, de un grupo humano y profesional que supo estar a la altura, que con virtudes y defectos lo dejó todo en la cancha”.

Y con respecto a los resultados, Andrés aseguró: “Me voy más que conforme, se laburó muchísimo, a conciencia y con el corazón para hacer lo que se hizo. Tuvimos muchísimos problemas de sonido arriba, básicamente no escucharnos y tener que tomar como referencia el sonido de frente, entre otras cosas que sucedieron”, y finalizó: “No tengo dudas de que este Cosquín deja la puerta abierta para volver”.