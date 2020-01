La Fiesta Nacional del Róbalo que se realiza en la localidad de Puerto Santa Cruz concentra varias actividades recreativas, sociales, culturales y deportivas. El sábado 8 y el domingo 9 se realizará un torneo de tejo y otro de sapo. Desde Río Gallegos asistirá un grupo con todas las categorías.

En declaraciones a La Opinión Austral, Mirna Bengoa y Nelly Gallardo comentaron que entrenan desde hace un tiempo en las canchas que el gremio de ATSA les permitió hacer en su predio, y confirmaron su presencia en los torneos de tejo y sapo que tendrán lugar el sábado 8 y el domingo 9 en la antigua capital, en el marco de las actividades por la Fiesta Nacional del Róbalo.

El grupo entrena hace más de un mes en sus canchas.

En total son 12 jugadores: “Estamos entrenando desde diciembre porque nos invitaron y decidimos ir. Vamos a participar en todas las categorías: Libres, Mixtos, Femenino y Masculino”.

Ya decidieron que el traslado lo harán en vehículos particulares: “La idea es viajar el viernes, para la inscripción y alojamiento, y así después nos dedicamos a jugar durante todo el fin de semana”, indicó Mirna.

Desde la organización les consiguieron alojamiento en el gimnasio municipal. “La mayoría somos jubilados del hospital, también hay trabajadores activos, gente que trabaja en otros lugares, hay de todo en poco”.

Sobre la razón que las llevó a jugar, comentó Mirna: “Me gustó, no tenía idea, siempre miré y esta vez me propuse ponerme la camiseta y en menos de un mes me puse a entrenar de lunes a viernes durante varias horas. Tenemos dos canchas para practicar junto al resto, a veces armamos sextetos, a veces los sábados. El predio es muy lindo y queremos agradecer a Maruja por permitirnos hacer esas canchas”.

Para Nelly la situación es diferente, confesó que una tarde llegó una amiga a verla y le comentó que se sentía aburrida, fue cuando se lo propuso, y hace 5 años que practica: “Primero fuimos a la cancha que tenía como referente a Sajama, que falleció, pero su hijo continuó con esa propuesta y viajamos a varios lugares”, recordó. Ambas coincidieron en que es cuestión de práctica, buena puntería y suerte.

Los nombres

Algunos de los nombres de los que viajan son: Gladys Aravena, Nelly Gallardo, Mirna Bengoa, Julián Fuentes, Andrés Vieira, José Pons, Nora González, Patricia Lobones y Andrés Vieira hijo.