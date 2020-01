El país se conmocionó con el asesinato de Fernando en Villa Gesell, a mano de una patota de jugadores de rugby. Eduardo López, dirigente del club CoSeBa de Río Gallegos, y el psicólogo Guillermo Duarte, hablaron de la polémica que se generó en torno a la conducta violenta de este grupo y la práctica en sí de este deporte.

Durante el fin de semana, uno de los hechos que causó conmoción en la sociedad argentina fue la muerte de un joven de 19 años, provocada por una golpiza a la salida de un local bailable en Villa Gesell. A la tragedia se le sumó, en forma particular, el hecho de que todos los implicados son jugadores de rugby. La disciplina, que se practica en todo el mundo, quedó como punto focal por tratarse de un deporte de contacto. La Unión Argentina emitió un comunicado sobre el tema (ver recuadro).

En declaraciones al programa “No tan Temprano” por Radio LU12 AM680, Eduardo López, ex jugador, entrenador y dirigente del CoSeBa Rugby Club, opinó: “El hecho fue grave, un hecho lamentable que hay que condenar y no puede suceder en ninguna parte. En situación de partido, los jugadores saben que no se puede protestar un fallo arbitral. Lo que sucedió fue hecho por delincuentes. No importa la actividad que hagan. En Santa Cruz tenemos que dar la cara y hacernos cargo”.

Sobre la asociación que se hace por estas horas de la violencia del juego con la tragedia, sostuvo: “En este caso disiento porque puede pasar con cualquier disciplina. No tiene nada que ver el deporte que uno haga. Sucede en todos lados, hay que trabajar en eso. El rugby lo que tiene de bueno es que genera el trabajo en conjunto”, sostuvo, y para ejemplificar contó que los jóvenes del club son los que se encargan en estos días del trabajo de forestación en su predio.

“Otra cosa es la falsa lealtad. Uno no puede salir a la calle y con un grupo de 10 tipos pegarle a un joven. Hay cosas que nuestros jugadores no pueden hacer”.

Si en alguna ocasión tuvieron que expulsar a algún jugador por hechos de violencia, indicó: “Hemos tenido problemas, lo que hemos hecho fue hablar con las familias. En las escuelas pasa lo mismo. Hay que hacerse cargo hasta el punto que corresponda y, si no hay éxito, lamentablemente será un muchacho que tendremos que perder. Como en todos los ámbitos de la vida, el tema de la droga y el alcohol es algo que nos preocupa a todos. No queremos que las cosas se nos escapen de las manos. Lo que pasa es muy grave. En este caso no hablo de deportistas, sino de delincuentes”.

No matarás

Guillermo Duarte, psicólogo social y ex jugador de rugby en el Club Obras Sanitarias, manifestó sus apreciaciones en el programa “En el Tintero”. Ante la consulta de cómo pueden las instituciones trabajar para que esto no vuelva a ocurrir, expresó: “El club no me educa para la vida, no me enseña el ‘no matarás’, lo que me enseña es a jugar, las reglas, respetar el deporte y la camaradería. Esto viene de una típica mala formación en los hogares. No podemos pensar que estos 10 involucrados puedan tener una buena formación. Atacar en manada y cuando la víctima está en el piso huyen todos de la escena, que se ve claramente en el video. Es algo que atraviesa a toda la sociedad”.

Sostuvo que por lo general en el club se tienen amigos de ese ámbito, no son amigos de la vida. “Uno tiene salidas puntuales a un campeonato. Acá se da el caso de los liderazgos negativos, la influencia del alcohol, la nocturnidad, la ausencia del Estado, porque se da la concentración de personas en un lugar que cuando se producen los hechos de violencia son sacados del local, quedan en la vía pública y ahí no hay ninguna autoridad. Es el ‘padre’ que también nos tendría que cuidar”.

Comunicado de la UAR

“Tras los hechos públicamente conocidos de violencia física relacionados con jugadores de rugby, estamos profundamente consternados, por lo cual consideramos necesario pronunciarnos.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Báez Sosa esta madrugada en la localidad de Villa Gesell y queremos expresar nuestra mayor solidaridad para con sus familiares. Es aborrecible que un joven salga a divertirse y termine de esta manera.

Esto no puede volver a suceder en nuestra sociedad y todos juntos debemos condenar expresa y enfáticamente estos sucesos de violencia.

Ante esto, inmediatamente, la Unión Argentina de Rugby ya trabaja en redoblar los esfuerzos para generar un programa específico de concientización que colabore para que estos casos no sucedan nunca más. Lo implementaremos junto a las 25 uniones provinciales para que se traslade a los clubes, conscientes de que podemos ser parte de la solución a la violencia entre los jóvenes, independientemente de que no sea una exclusiva responsabilidad nuestra.

Nuestro juego convive con el contacto físico desde muy temprana edad, pero siempre dentro de un claro reglamento. Quienes no lo entiendan de esta manera y usan su fuerza física en detrimento de otro, no representan nada del rugby ni sus valores. Son la cara más cruel de un flagelo que atañe a toda la sociedad”.