La pandemia por el coronavirus presupone un freno global de la economía. Los bonos locales parecen estar a merced de los Fondos Buitres, nuevamente. El precio del crudo cayó un 37 por ciento en menos de dos semanas. ¿Cómo se capea esta situación, en medio de una renegociación de la deuda externa? La experiencia local indica que las políticas anticíclicas (expansión del gasto público para potenciar el mercado interno) podrían ser la clave.

Por Sebastián Premici

La crisis sanitaria global generada por el coronavirus –declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud– no hizo más que exponer, en el plano económico, que la esencia del neoliberalismo es la turbulencia. Para el sociólogo brasileño Emir Sader esto es así porque “las economías actúan de acuerdo con las oscilaciones de las bolsas de valores y las transferencias rápidas de capital que desestabilizan las economías; en el período neoliberal, la hegemonía dejó de estar con los grandes conglomerados del monopolio industrial, para estar en el capital financiero” (Página/12, 14 de marzo de 2020).

El laberinto en el que está inmersa la Argentina también es por demás complejo. Si el futuro económico del país dependía de una renegociación exitosa de la deuda externa y de las inversiones que podían llegar para Vaca Muerta, todo quedó patas para arriba tras la declaración de la pandemia: aumento exponencial del Riesgo País que tira para abajo el precio de los bonos locales, Fondos Buitres que vuelven a sobrevolar la Nación, caídas de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, derrumbe del precio internacional del petróleo (también empujado por la puja entre Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos). Muchos perderán con esta crisis, pero ¿quiénes serán les ganadores? Porque siempre existe alguien que gana en un contexto de crisis.

Una de las máximas zonceras de los economistas del establishment es definir cualquier escenario como una circunstancia de la naturaleza: se habla del “naufragio” de tal o cual industrial, del “vendaval” que azota a determinado país, o de la “lluvia de inversiones”. También está el biologismo, “el mundo estornuda y la Argentina se enferma”. Estas metáforas son utilizadas por una razón: de esta manera quedan ocultos, a salvo, los verdaderos tomadores de decisiones detrás de este mundo hiperglobalizado. Es una de las formas en la que opera el neoliberalismo. La otra es a través del miedo.

¿Quiénes ganan con el miedo?

“El miedo ha sido siempre uno de los aliados más fieles del poder. Cuando hablo del poder me refiero al permanente, al económico. Con su notable capacidad de influencia en la construcción de sentidos, los poderes fácticos logran que las mayorías duden sobre qué es lo mejor para su vida económica cotidiana. Estamos transitando una etapa en la que el continuo fluir de la información es el vehículo más efectivo para la creación artificial de atmósferas de miedo. El miedo reduce la capacidad de resistencia y de vigilancia crítica. Por su efecto paralizante sobre los individuos, es un controlador social bastante eficiente”, escribió el periodista y economista Alfredo Zaiat en su libro “Amenazados, el miedo en la economía” (2015).

¿Qué ocurrió esta semana en la Argentina? El Riesgo País superó los 3.000 puntos y terminó la semana en 3.100 unidades, valor similar al registrado en las postrimerías del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001. La paridad de los bonos en moneda extranjera es menor al 35 por ciento. El Bonar 2020 finalizó el viernes pasado con una cotización de 34,65 pesos y registró una merma de 0,1 por ciento en la jornada, de 17,5 por ciento en el mes y de 25,0 por ciento en el acumulado del año.

¿Qué implica que la paridad de los bonos locales sea inferior al 35 por ciento? Podría ocurrir que los carroñeros de siempre, los Fondos Buitres, empiecen a comprar títulos a un bajo precio para luego hacer lo que saben hacer: litigar para cobrar la totalidad de los valores. Ese es el verdadero Riesgo País.

El lunes de la semana pasada, el Gobierno Nacional informó a través del Boletín Oficial la cantidad de títulos y el monto total que deberían ingresar en la primera etapa de la reestructuración de la deuda. La presentación formal de la oferta bajo legislación extranjera se postergó hasta la semana próxima.

Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), el stock de la deuda pública asciende a 320.000 millones de dólares, de los cuales 125.000 millones se encuentran en poder de organismos públicos (principalmente ANSeS y BCRA) sin presentar dificultades para el Tesoro. Dentro de los 200.000 millones de dólares restantes, 73.000 millones son los que tienen otros tenedores institucionales como el FMI y el Club de París, mientras que 126.000 están en manos de tenedores privados.

Es decir, en esta primera etapa sólo se reestructuraría el 22 por ciento de la deuda total, luego vendrá la negociación con el FMI por un total de 45.000 millones de dólares.

Para el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, la clave de este programa económico radicaba en los controles cambiarios para “mantener a raya la fuga de capitales y el esperable incremento de las exportaciones por el desarrollo de los combustibles no convencionales, fundamentales para generar el saldo en divisas que permita ir cumpliendo con los compromisos de una deuda que, aún reestructurada, seguirá pesando fuerte sobre nuestras espaldas económicas”.

Pero el escenario global y local cambió. El precio del barril cerró el viernes en 34,97 dólares cuando el 2 de marzo cotizaba 53,06 dólares. Con este nivel de precios, no hay proyecto de inversiones posible (ver aparte). Por ende, no llegarían los dólares necesarios para el repago de esa deuda.

“¿Por qué el capitalismo habrá querido inmolarse en el pánico de coronavirus? ¿Vamos hacia una era de repliegue sobre la vieja idea del Estado Nación y de estados asistenciales? ¿Se acabó la era de la Globalización abierta en los 90?”, se preguntó por estos días el politólogo Hernán Brienza.

Por estas horas, la perspectiva es que la crisis global no sólo retrase inversiones –es decir una erogación que no se realiza ahora sino que podría hacerse más adelante- sino que el freno que se generará en el consumo y en las inversiones ya no se recuperará. El dinero no invertido ahora no entrará nunca en circulación. Esto es un tremendo freno de mano para la economía global.

¿Qué implica esta situación para la Argentina? Por más que ocurra una renegociación exitosa de la deuda, no habrá una recuperación económica inmediata, como sucedió a partir de 2002 cuando se declaró el default y se rompió con la convertibilidad.

¿Entonces? El dicho popular indica que de los laberintos y de las encrucijadas se sale por arriba. En 2009, la economía local fue perjudicada por el rebote de la crisis de las hipotecas basura, sumado a la llegada de la gripe A, proveniente de México y Estados Unidos.

En aquel período, el Gobierno Nacional aplicó un menú de medidas anticíclicas a partir de la expansión del gasto público. Para llevarlo adelante fue clave la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, que maneja los recursos aportados por los trabajadores registrados. El mercado interno, sostenido por políticas anticíclicas, fue la clave para capear ese año de crisis. A diferencia de lo que pregona el credo neoliberal, no son tiempos de ajuste fiscal. De las crisis, como de los laberintos, también se sale por arriba.

Claves

*La pandemia por el coronavirus supone que habrá un freno abrupto de la economía global.

* Los títulos de los bonos argentinos pierden valor y se exponen a caer en las garras de los Fondos Buitres.

* La Argentina deberá seguir con la renegociación de su deuda a pesar de este contexto de crisis.

* La primera etapa de la reestructuración incluye títulos públicos bajo legislación extranjera por un total de 68.000 millones de dólares, el 22 por ciento del stock total de deuda.

*La caída internacional del precio del crudo también complica los planes de recuperación económica.

*En este contexto, el Gobierno Nacional está analizando establecer un precio sostén del barril para garantizar inversiones y puestos de trabajo.

* En tiempos de crisis, la aplicación de políticas anticíclicas (expansión del gasto público) podría ser clave.