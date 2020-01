A nivel mundial, este deporte es considerado como una pasión y muchas veces se lo conoce como una salida para los jóvenes. La escuelita “Los Sureños” llegó a tener 90 alumnos de 3 a 12 años y hay tres ex alumnos que ahora juegan en clubes importantes. Juan Carlos Zurita contó parte del funcionamiento de la escuela y algunas anécdotas que quedaron para el recuerdo. 2020 los recibió con tres viajes programados para las competencias.

La escuelita de fútbol “Los Sureños” fue creada el primero de marzo del año 1993 por la pareja de Ramón Zurita y Marianela Gallardo. Hoy por hoy, y desde el primero de septiembre de 2007, Juan Carlos Zurita tomó el control y es el actual presidente.

Juan es hijo de Ramón y Marianela. Recuerda que, cuando era chico, sus padres trabajaban con niños de 3 a 12 años de edad en canchas de tierra. También dijo que él participaba como jugador.

Jugando en el equipo y con su padre como instructor, Juan aprendió la “pasión” por el fútbol y las características que debe tener un formador de jugadores, cosa a la que dedica su vida y planea hacer hasta “sus últimos días”. Así lo planteó en una entrevista hecha por La Opinión Zona Norte.

En primer lugar, contó que tiene la ayuda de su pareja, María, quien se encarga de la parte administrativa. “Ella me acompaña y hace todo para que los niños creen un sentido de pertenencia, organizó fiestas para el aniversario, el Día del Niño y el cierre de fin de año”. “También armó el árbol navideño junto a los nenes, donde cada uno trajo un adorno con su nombre”, agregó.

Pero es él quien se encarga de enseñarles la disciplina. “Trabajamos a full para sacar a los chicos de la calle, ofreciéndoles contención, afecto y la enseñanza de este deporte, lo más lindo es que los niños se prenden”.

Cabe destacar que este año comenzarán con las actividades en el mes de marzo. Además, tiene n programados los siguientes viajes: en abril van a Bariloche, en vacaciones de invierno a Río Gallegos y a fin de año, a Trelew.

Fútbol con humildad y respeto

Juan Carlos Zurita dijo que desde chico su padre le inculcó el tema del respeto en la cancha y fuera de ella, ya que “uno puede ser tremendo jugador, puede ser el mejor del equipo, pero si no tiene humildad y respeto, no sirve”.

“A mis alumnos siempre les pido que se diviertan, que no se enojen, no peleen con nadie, porque no importa si ganamos o perdemos, lo que suma es la diversión”.

“El fútbol es algo que amo desde chiquito, me vuelve loco, y gracias a Dios puedo dedicarme a esto”, contó. De la escuelita salieron tres chicos que hoy juegan en grandes equipos, dos en el Club Atlético Independiente y uno en Talleres de Córdoba.

“Tengo esa posibilidad de hablar con ellos y que me cuenten cómo la están llevando, cómo la reman, porque no es nada fácil. Eso me encanta de ser un formador de fútbol infantil, y lo voy a seguir siendo hasta los últimos días de mi vida”.

Las anécdotas que quedan

Juan comentó que tienen muchas anécdotas de viajes, pero hay una en particular que le sucedió en el cierre del año pasado y le da felicidad. Resulta que en la fiesta de la escuelita, un alumno llamado Lukas Mallea le llevó una carta escrita por él mismo.

“Me la leyó en esa ocasión, lo que había escrito se refería a mi persona”, dijo Juan y agregó que “la verdad que fue muy emotivo, por medio hubo lágrimas, muchas emociones y ese momento es lo más lindo que he vivido desde que estoy en la escuela”.

Otra de las anécdotas se remonta al año 2007, cuando viajaron a participar de un campeonato en Villa María, Córdoba. “Una noche estuvo de terror por el temporal, había una tormenta que rompió los vidrios y voló los techos de chapa del albergue en que nos quedábamos”.

“Fue algo que nunca vivimos antes, los chicos estaban asustados y se querían volver a Caleta, no querían quedarse por más tiempo en Córdoba, pero después de que pasó la tormenta quedó para las risas, los nenes se contaban entre ellos las cosas que habían vivido”, añadió.

La tercera anécdota es “más personal” para Juan. Primero contó que uno de los pilares de la escuelita es inculcarles a los chicos el respeto dentro y fuera de la cancha. “Estábamos en Santa Fe, en Rosario, los chicos jugaban los cruces para pasar a la semifinal y yo no soy de sacarme mucho en los partidos, pero durante ese se me saltó la térmica”.

Y continuó: “Los mismos chicos vinieron y me dijeron: ‘Profe, usted nos enseña a no reaccionar en la cancha y cómo usted reacciona, insultando al árbitro encima’, cuando me enfrié me di cuenta, los chicos me contaron que estaba re caliente, así que les pedí disculpas. Son cosas que pasan”.