Los niños que hayan nacido en esta etapa histórica de pandemia mundial por el coronavirus ya tienen un nombre: la generación “coronial”, o incluso algunos los llaman “cuarentenials”.

“Esto va a tener un antes y un después”, destacó el médico pediatra Dr. Horacio Córdoba de Río Gallegos. Es que si bien Argentina ya atravesó la epidemia del H1N1, el país afortunadamente no presentó en esa época una alta tasa de mortalidad y el alerta fue menor.

“Hay muchos niños que van a vivir y se va a recordar que su nacimiento y su primer año de vida fue en medio de una gran pandemia“, remarcó el doctor en diálogo con Radio LU12 AM680. Cabe recordar que en el país nacen por año alrededor de unos 750.000 bebés.

Horacio Córdoba, médico pediatra. (Foto archivo)

En Río Gallegos remarcó que no ha tenido mayores consultas por casos de menores, y destacó que “si se mantiene así esta meseta es porque estamos haciendo bien las cosas“.

Los niños y el coronavirus

“Amén de que todavía no son un grupo de riesgo, no podemos dejar de vista que esos niños que no son de riesgo pueden ser transportadores“, detalló Córdoba sobre los más pequeños.

Asimismo agregó: “Lo que nosotros tenemos que proteger es este grupo de niños que son inmunológicamente deprimidos, porque no han recibido vacunas, porque a medida que van creciendo van generando una inmunidad de tipo activa”.

¿Qué pasa con los partos?

“Por el momento no tenemos ningún tipo norma o pauta a tomar en un parto o una cesárea“, indicó el médico.

Además, aclaró dudas respecto a los casos de madres lactantes y la posibilidad de contagio: “Como toda enfermedad infecto contagiosa, la lactancia no está contraindicada, salvo en dos o tres enfermedades, lo primero que se tiene que determinar es si la madre está con sintomatología”.

Pero que “si no es un factor de riesgo y no está infectada, puede seguir su vida normal“. A esto recordó que “si una mamá está resfriada no quita la lactancia“, y que en todo caso se toman “las medidas que debe tomar respecto de cualquier enfermedad de tipo viral o infecciosa”.

Acerca de las madres y mujeres embarazadas, explicó: “Hay muchos medidamentos que pueden ser tomados con bioseguridad en una mamá lactante o gestante, puede tomar un paracetamol, un ibuprofeno, hasta un medicamento si lo necesita, de nada sirve tener una mamá con 40° de fiebre y que no se medique porque le puede pasar algo al bebé“, señaló.