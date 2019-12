La historia de Benjamín, un gladiador de tres años

El nació prematuro, atravesó cinco intervenciones quirúrgicas y un derrame le causó una parálisis cerebral. A su mamá no le dieron esperanzas de que el pequeño tenga capacidad motora. Ayer, en el acto de fin de año, fue uno más de los niños que actuaron. La historia de Benjamín y Silvia, una familia de luchadores.

Por Belén Manquepi Gómez

Para el cierre del ciclo lectivo, jardines, escuelas y colegios realizan sus actos de fin de año y todos se viven con mucha emoción. Para Silvia Lescano, el primer acto de fin de año de su hijo Benjamín fue mucho más que emotivo, fue un logro impensado.

En 2016, Silvia esperaba mellizos pero sólo nació Benjamín, su hermanito Bruno tuvo muerte súbita antes del parto.

Nacer prematuramente le significó al pequeño que hoy tiene tres años tener que ser intervenido quirúrgicamente en cinco oportunidades, fue en una de esas operaciones que se produjo un derrame, éste le causó una parálisis cerebral y en consecuencia una microcefalia por lo que su cerebro no se desarrolla de acuerdo a lo esperado y es de menor tamaño. Recientemente se le diagnosticó una hipoplasia pontocerebeloso (una malformación en el tronco cerebral).

Transitar cinco cirugías y estar a la espera de que salga la pensión por discapacidad para su hijo que tiene, no ha sido sencillo. Escuchar que Benjamín no tendría capacidad motora alguna fue aún más difícil pero Silvia no se rindió. Cuando Benjamín tenía dos años y medio lo anotó en la Escuela Especial N° 6 de Río Gallegos y allí encontró palabras de aliento y una propuesta que no se esperaba.

Ir al Jardín

La propuesta de la psicóloga y la psicopedagoga de la Escuela N° 6 fue que lo integre a un Jardín pero tomar la decisión no fue sencillo.

“Tenía muchos nervios porque era dejar a mi hijo en un lugar nuevo con personas nuevas”, recuerda Silvia en diálogo con La Opinión Austral y explica que “el miedo era que él no esté preparado. El miedo que tenemos con los nenes con discapacidad, que lo excluyan, lo discriminen o que se frustren por el hecho de no poder hacer lo que hacen el resto de los niñitos de la sala”.

El apoyo profesional colaboró en que Silvia se animara. “Me ayudó mucho la psicóloga de la institución más mi psicóloga personal en tomar esta decisión y entender por ahí que son más los prejuicios que tenemos nosotros mismos que los que tiene la sociedad en sí.”.

El pequeño gladiador con sus profesoras Analia Rosales y Carina Gencarelli.

Para el Jardín N° 35, Benjamín fue su primer alumno con este tipo de discapacidad, para la comunidad educativa fue un desafío que emprendieron y en el que aprenden, entre todos, todos los días.

“Ha habido mucha solidaridad de parte de las maestras que me han dado la tranquilidad de que todo estaba bien y después cada vez que lo iba a buscar al Jardín veía que era así. La tranquilidad de que él termine el ciclo lectivo en el jardín, la predisposición hasta de los porteros para con él, ha sido gratificante ver la solidaridad”, señala.

Los niños y niñas de la salita llenan el corazón de Benjamín y de su mamá. “La solidaridad de sus compañeros ha sido lo más gratificante, es increíble, están al pendiente de él para que pueda hacer las actividades. Por ahí no tolera mucho estar en la mesa de trabajo y tolera mejor el piso y sus compañeros se tiraban al piso a hacer las actividades con él. El amor que le han dado los niños a mi hijo, no tiene precio”, expresa agradecida.

En el escenario

En la mayoría de los actos, Benjamín participó utilizando la silla de ruedas pero este cierre de año, fue diferente. “Las seños Analia Rosales y Carina Gencarelli buscaron la forma de que él pueda actuar como el resto de sus compañeros parado y arriba del escenario. Ha sido muy emotivo”.

Benjamín participando del acto de fin de año.

La presentación del acto que se realizó en la mañana del viernes contaba la historia de una bruja que con sus encantos ayudaba a Papa Noel para que su trineo pueda volar pero esta vez, la bruja quería ser Papa Noel. Es así que la bruja hace un hechizo donde participan animales, a Benjamín le tocó interpretar a un murciélago. Cada animal debía presentar una coreografía antes de utilizar la pócima que le permitía a la bruja volar y ser Papa Noel por un día.

Con la profesora Carina Gencarelli bailaron candombe.

Recuerda que “las expectativas de mi hijo a nivel motor eran muy pocas pero gracias al Jardín y las terapias, ha logrado mucho”. Es por eso que anotarlo en el Jardín, para Silvia fue la mejor decisión que tomo y agradece “la predisposición de las maestras que han integrado a mi hijo y le han dado la posibilidad de ser un niño más pese a su condición”

Todos estos logros y la conversación que ha tenido con los médicos son auspiciosos. “Han dado alas de soñar que va a lograr caminar, gracias a todas estas cosas que hace en el Jardín, con sus terapias, vamos por una salita de cuatro e intentar ver si logra caminar”, dice animada.

Cerrando, Silvia expresó “quisiera dejarle un mensaje a las familias: que se animen, que pierdan el miedo. El problema no son los niños, son los adultos y es una experiencia muy enriquecedora para los niños, para mi hijo lo ha sido así”.