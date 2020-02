Alejandro Ledesma pensó durante días cuál era el mejor momento para pedir la mano de Alicia Lafuente, su pareja hace poco menos de dos años. Se conocieron gracias a una amiga, en lo que fue una cita a ciegas, y el amor que nació entre ellos continúa creciendo.

La pareja contó a La Opinión Austral su historia de amor, que tuvo su máximo esplendor el pasado 14 de febrero, durante una romántica cena en la que celebraban el Día de los Enamorados. Con la complicidad del personal del restaurante del hotel Patagonia, Alejandro sorprendió a su novia con una propuesta de película.

Se conocieron en el año 2018, gracias a una amiga de Alicia Lafuente (39) que a su vez era alumna de Alejandro Ledesma (45). “Ella nos hizo gancho, pensó que nuestros perfiles eran compatibles y nos quiso presentar”, recordaron los tortolitos.

Sin embargo, Alicia dudó, no estaba muy segura y esperó casi medio año para aceptar la invitación. Él aprovechó que ambos se dedican a las Ciencias Políticas y uso como estrategia una reunión para hablar de trabajo, ella, con toda su inocencia, terminó decidiendo ir al encuentro.

La cita fue durante las vacaciones de invierno, en un café a las 11 de la mañana, que “no es muy buen horario, pero yo estaba con Victoria, mi hija, y ese era el momento en el que podía”, relató a LOA el novio. “Me encantó en cuanto la vi, supe que era ella”, aseguró.

Por su parte, Alicia, quien nació en La Plata, pero se crió entre Río Gallegos y Río Turbio, se sorprendió al verlo. “No tenía mucha fe, mi amiga no tiene buen gusto, pero cuando lo vi me gustó, me dije no está tan mal”, contó entre risas.

Alejandro y Alicia en el momento de la propuesta de matrimonio y luego del sí de la novia. FOTO: Gabo Legrand Raval by Hotel Patagonia.

Así nació esta historia de amor, que lleva ya un año y nueve meses, todavía cada uno tiene su casa, aunque “siempre dormimos juntos, en su casa o en la mía, ahora tendremos que ver en cuál nos quedamos, mientras construimos la propia”, adelantó Alejandro, quien llegó desde Mar del Plata hace 19 años.

El novio explicó que hace un tiempo venía buscando el mejor momento para proponerle casamiento a su pareja. Cuando se dio cuenta de que se acercaba San Valentín, comenzó a organizar todo.

“Fui al hotel Patagonia, a ella le gusta mucho su restaurante y el personal se puso a mi disposición, me ayudaron a preparar todo e incluso me sugirieron la idea de poner el anillo en el ramo de flores, nos facilitaron el fotógrafo y nos dieron una mesa especial, fueron todos cómplices”, detalló el futuro marido.

A pesar de los nervios lógicos, le pidió la mano

Alejandro contó que estaba nervioso esa noche, aunque trató de disfrutar de la cena y de que no se notara que llegaría la propuesta, “en algún momento temí que quizás me dijera que no, pero tenemos muchos proyectos juntos, la verdad es que estaba confiado”.

El novio ya había entregado al personal del hotel el ramo de rosas con el anillo dentro, estaba todo calculado y luego del plato principal llegó la propuesta.

“No me lo esperaba, me puse super nerviosa porque había mucha gente y nos aplaudían. Yo no soy tímida, al contrario, soy extrovertida, pero en ese momento me puse muy nerviosa, fue muy lindo, lo único que el anillo me quedó grande”, dijo divertida Alicia, “pero lo vamos a cambiar”.

La fecha de la unión formal será entre mayo y junio, por delante tienen todos los preparativos y mucho por planificar.

Por último, quisieron agregar “queremos agradecer al personal del hotel, la verdad es que se portaron 10 puntos, tuvieron toda la buena voluntad con nosotros y no nos cobraron nada”, finalizaron los futuros esposos.