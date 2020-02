Hernán regresó a su pueblo natal de visita de vacaciones, se moviliza en silla de ruedas y el mes pasado tuvo una caída mientras iba en la vía pública. Sufrió graves lesiones y contó su experiencia en una carta en primera persona.

“Les escribo mi relato que viví en carne propia, esto fue muy trágico, porque esto pasó durante mis vacaciones en El Calafate, los que me conocen saben que mi vida es fuera de lo común, ya que desde que nací tuve que pasar por situaciones muy difíciles respecto a mi salud. Pero eso no me hace ajeno a lo que pasa a mi alrededor”, comienza el relato.

“El día 16 de enero tuve la oportunidad de venir a mi querido Calafate, lugar donde nací y tengo mis afectos. Mientras paseaba por el pueblo con mi silla de ruedas noté la ausencia de veredas aptas para la circulación de personas con movilidad reducida, y las rampas son imposibles de usar, lo que me angustió un poco ya que es una ciudad relativamente nueva y en pleno crecimiento estructural”, argumentó.

Pasaron dos días desde su estadía cuando tuvo la desgracia de sufrir un accidente con una grieta que había en la calle. “Trabó las ruedas delanteras de mi silla a lo que salí despedido y me lastimé la cabeza, los labios, las rodillas y se me rompieron los lentes y se me fracturó un diente”, contó.

Para él, se trató de una mala experiencia donde la “sacó barata”.

“Ya que soy un visitante frecuente del lugar donde nací y me crié, exijo a las autoridades que hagan algo respecto a las veredas y calles que son intransitables para una persona que se moviliza en silla de ruedas o que tenga cualquier tipo de dificultad para desplazarse”, se lamentó.