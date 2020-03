El jefe del departamento médico de la Confederación Argentina de Básquetbol se refirió a la suspensión de la Liga Nacional y la Liga Argentina, y a las diferencias que presenta con el Torneo Federal. El Dr. Diego Grippo analiza el escenario argentino en el contexto de la pandemia del Coronavirus.

Diego Grippo, jefe del Departamento Médico de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), analizó la situación generada por el Coronavirus, la suspensión de la Liga Nacional y la Liga Argentina y el motivo por el cual todavía no se para el Torneo Federal. Además, brindó un escenario futuro y todo lo que hay que saber sobre el COVID-19.

¿Está un poco exagerada o no la situación en general y en el básquet?

– Me parece exagerada la situación mundial del Coronavirus. Es una pandemia, , pero es una pandemia de un virus que, en general, tiene una mortalidad baja. Para la población joven y adulta es muy baja. Para la población mayor es media, y alta en algunos países. Todo lo que es medida para el freno de esta pandemia hay que tomarla a tiempo. Muchas veces me parece que se toman medidas para evitar que ocurra lo que pasó en Asia y Europa. Creo que esto está bien, y todo lo que se decida yo creo que está bien. Otro tema es la psicosis y el miedo que se genera entre la gente. Cuando eso está generado, la cosa parece que está descontrolada. Entonces, vos copias modelos. Tenés una situación un poco descontrolada en China y Corea, y ya tomas medidas en base a lo que pasó allá. Acá los 31 casos confirmados no son para enloquecer (NdR: la entrevista fue antes de conocerse los nuevos casos de hoy). Hay dos personas fallecidas, las dos con más de 60 años y uno con patologías previas.

¿Hasta dónde tenés que mirar la parte económica y decir: “Mirá que si yo cierro esto y esto y paro las clases, se me paraliza la economía”? ¿Dónde está la balanza y hasta dónde tenés que reaccionar ante la locura de la gente?

– Contra la locura de la gente no podés hacer nada. Tendrías que sobreactuar. Cuando entra el pensamiento irracional, cualquier medida que tomes también es una medida para frenar eso. Las medidas concretamente que se están tomando son sensatas, porque estás haciendo lo que no hizo Italia, ni España, ni Corea ni algunos países de Europa.

Tenemos el diario del lunes para saber qué hacer, moviéndonos antes y sin cometer errores previos. Argentina en ese sentido está bien lo que hace porque duda del propio sistema de salud que posee. Duda al decir “no sé si me alcanza para contener el brote que tuvo Italia”. Entonces, para emparchar esto con la economía, vos decidís cerrar todo por un tiempo y frenarla o no, que no se pare la economía. En ese sentido, puede explotar todo después y se convierte en un problema mucho más grave. No es una situación fácil de manejar, porque nadie está preparado para eso. Si miras los países que tuvieron SARS, en Asia también, son los países que mejor respondieron ante esta epidemia. Esos países están preparados de una manera y por eso les fue mejor con esta pandemia. Acá no tuvimos eso, tuvimos dengue, que es totalmente distinto. Entonces, mejor prevenir que curar después.

¿Serías capaz de explicarme en 30 segundos por qué se suspenden los deportes, o mejor dicho qué cambia si suspendes los deportes pero la gente sigue viajando en colectivo o subte?

– Ahí es donde entra a veces la irracionalidad, entonces, tenés que tomar medidas más extremas de lo normal. Vos necesitas tener el virus circulando para tomar medidas, pero, ¿para qué esperar? ¿Para qué voy a hacer un partido hoy si mañana voy a frenar la competencia? Hoy parece una decisión apresurada. Por ejemplo, suspender las clases.

El deporte tomó una medida intermedia que no está mal. Vos conoces a tus jugadores, pero no al público. Después tenés casos especiales, que es cuando tenés casos sospechosos. En el deporte argentino no hay ninguno confirmado. Pero por eso es fundamental que deportistas que vinieron del extranjero en el último tiempo tomen precauciones. Vos tenés extranjeros en el básquet, jugadores de fútbol que estuvieron fuera y deportistas de alto rendimiento que estuvieron fuera, y un presidente hace un decreto que dice aislamiento preventivo para todas aquellas personas que vienen de países de riesgo por el Coronavirus. Entonces, salió la medida por decreto de 14 días de aislamiento. Si no tenés a nadie que aislar no pasa nada, pero cuando vienen de afuera tenés que tomar medidas. ¿Y qué pasa si hay alguien que vino antes, y ya se está entrenando con todo el equipo? Tenés que tomar medidas igual, y ahí entran los grises en los que te preguntas qué hacemos. Por eso está bien que se resuelva la situación en los comités de crisis, siguiendo el reglamento.

De Comunicaciones vino Novar Gadson el 7 de marzo y les dijeron a todos los jugadores que no se entrenen y se aíslen, hasta el sábado que viene. De Instituto le dicen que se aislen hasta el miércoles y, si no presentan síntomas, vuelvan a la normalidad. Y Ferro no se está entrenando por su nuevo extranjero, que también vino esta semana, pero en principio no están aislados. ¿Queda al criterio de cada médico de cada club cómo manejarla?

-Son tres casos distintos. Obviamente que se van a poner criterios de acuerdo a cada situación, pero vos tenés que tener criterios de acuerdo a los lineamientos del Gobierno. Si tenés extranjeros que vienen de países de riesgo, tienen que estar en aislamiento, y si estuvieron en contacto con el equipo, también tenés que aislar al conjunto entero. ¿Qué hacés cuando aislás? Esto no significa que tengas Coronavirus, pero hay que prevenir. Entonces, vos decís “yo sé que acá tengo un jugador que vino de afuera y estuvo en contacto con sus compañeros”. Como médico de equipo hago un relevamiento diario. Si no hay síntomas, no pasa nada y si los hay, que generalmente son dos o más, puedo pedir un screaning. Pero vamos a suponer que uno que vino no tiene síntomas. Lo hacemos igual, porque puede ser un portador sano.

El tema Torneo Federal, del que supongo estás participando, no se suspendió. Pensé que iban a tomar estas decisiones para todas las competencias ¿Hay una situación distinta?

– En el Torneo Federal no hubo ningún reporte de alguien que viajó al extranjero. Hace un mes que estamos con esto y no llegó nada. Como no llegó nada, vos tenés que seguir con el lineamiento y continuar jugando a puertas cerradas. Si hubiera un caso tendríamos que cortar inmediatamente porque estamos a tiempo. En el Torneo Federal no hay nada, y si no hubo nada, que se juegue a puertas cerradas.

¿Te preocupa la situación, hay que estar más cuidadosos para el invierno que llega en 50 días?

– Exacto. Estamos en pretemporada y la temporada va a llegar en esa fecha. La posibilidad de propagación en esa fecha es mucho más alta porque la posibilidad de enfermarte es mucho más alta. La enfermedad se va a propagar más rápido. Vos tenes el punto de vista sanitario para tomar las decisiones. No es que al Torneo Federal no lo cuidan y a los otros torneos sí. Son dos situaciones totalmente diferentes. (Fuente: Básquet Plus)