Cientos de vecinos y vecinas de la ciudad disfrutaron este sábado de una tarde de música en vivo y al aire libre en la costanera. A los artistas locales se sumaron organizaciones independientes para colaborar con la iniciativa.

A partir de las 16:30 horas de este sábado, familias completas se acercaron a la costanera a disfrutar de un evento pensado para visibilizar la violencia que vive la sociedad y la ola de suicidios que afecta a la comunidad de Río Gallegos y Santa Cruz en general.

Organizada por músicos locales, la jornada contó con stand informativos, un espacio con juegos inflables para los más pequeños, y un gran escenario por el que pasaron seis bandas locales.

Convocados por Valentins, los grupos Vuelta de Página, Sin Final, Oportunistas, Zoloft y En el Aire compartieron su rock y mensajes apelando a la concientización y sensibilización sobre el suicidio.

Los músicos de Valentins, Carlos Rubinstein, bajo, y Sebastián Oyarzo, batería, compartieron con La Opinión Austral la alegría por la exitosa convocatoria: “Superó ampliamente nuestras expectativas este evento que organizamos con el objetivo de sensibilizar sobre un tema que hay que tomarse en serio, como lo es el suicidio”.

Además, aseguraron que “la convocatoria muestra que la gente necesita este tipo de espacios, hace como 20 años que no veo esto en Río Gallegos”.

Por su parte, el vocalista de Sin Final, Víctor Oyarzo, explicó: “Desde nuestro lugar, porque lo sentimos, y con las herramientas limitadas que tenemos, ya que no somos profesionales, hicimos lo que sabemos, organizar recitales. No buscamos fama y lo hicimos gratis, por suerte la gente respondió, estaría bueno que se dejen de contar pibes en las estadísticas del suicidio”.

Pisani dialogo con LOA

Estuvo el director de Cultura del Municipio de Río Gallegos, Maximiliano Pisani, quien en diálogo con La Opinión Austral aseguró:

“Vino un montón de gente, creo que son espacios que hacen falta en la ciudad para que el vecino pueda disfrutar de espectáculos como estos, con bandas y artistas locales.

La iniciativa está, las ganas de trabajar también, así que vamos a seguir adelante con estas propuestas culturales. Pensamos que la concurrencia iba a ser menor, superó ampliamente nuestras expectativas, se nota que hacen falta este tipo de eventos en Río Gallegos y por suerte tocó una tarde espectacular en la que el tiempo acompañó”.

Enojo por algunos incumplimientos

Pero no todo salió como estaba previsto, Víctor lamentó la falta de compromiso y de palabra de comerciantes locales que habían prometido colaborar con el evento aportando el catering: “La verdad es que estoy enojado, no tenían ninguna obligación, si cuando vas te dicen que no, no pasa nada, pero dijeron que sí, nos hicieron llevarles nota y nos clavaron”.

“Los pibes están levantando escenarios desde las 10 de la mañana, se comprometieron con nosotros y cuando pasamos hoy a buscar no nos dieron nada, mando saludos especialmente a Panadería y Sandwichería Zapiola, Pur Aqua, Empanadísima, Pachuparse los Dedos, Moma, Mostaza y seguramente me estoy olvidando de alguno, gracias por clavarnos” manifestó el músico.

Al respecto, el vocalista de Sin Final afirmó: “Es el primero, es lógico que algunas cosas fallen, pero vamos a seguir con estos eventos y mejoraremos”.

“No estás sólo”, colaboró con el evento

Por último, Romina Quidiante, de la agrupación “No estás solo” que también colaboró con el evento, contó: “Nosotros somos nuevos, una amiga mía se suicidó el año pasado y por eso arranqué con esto, con el objetivo de compartir información y prevenir, es un tema muy serio y hay que tocarlo con cuidado”.

El objetivo del grupo es acercar la problemática a la comunidad y dar difusión a estrategias de prevención, “nuestra página no había tenido mucho impulso, hasta hace unas semanas que hubo una ola de suicidios importante, hoy crecimos mucho, ya somos cuarenta voluntarios buscando generar conciencia y sensibilizar sobre el tema”.

Además, Romina quiso dejar en claro que el objetivo del evento es brindar información a las familias, no a quien tiene pensamientos suicidas, sino a su entorno: “No somos profesionales ni queremos sacarle el trabajo a nadie, lo que buscamos es alertar a la gente sobre qué signos tener en cuenta si un ser querido no la está pasando bien”.

“Nosotros como comunidad podemos poner nuestro granito de arena, estar informados y prestar atención a nuestro entorno, escuchar al otro, fijarnos si está bien”, y subrayó: “Queremos que como comunidad empecemos a trabajar juntos para que estas cosas ya no pasen más, que deje de ser un tema tabú”.

Galería de Fotos:















La música y los jóvenes se juntaron en una tarde especial para decir NO al suicidio.

Fotos: (Mirta Velásquez).

Daniela Teshka Collinao, de la organización “Quiero un Río Gallegos Limpio”:

“Junto a Red Solidaria y las chicas de Goluenfem conseguimos dos tachos para el evento y los pintamos con frases alentadoras en el marco de la convocatoria que busca prevenir el suicidio. Ahora vamos a pedir permiso a la Municipalidad para dejarlos la semana que viene en sectores de la costanera que sabemos se junta basura”.

“Nos invitaron los músicos a participar y nos pareció una buena idea, por eso acá estamos, colaborando con esta actividad y aportando nuestro granito de arena. Estamos muy contentas porque se sumaron muchos vecinos a colaborar”.