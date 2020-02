El multimedios cumple 61 años desde su fundación en 1959. Con el paso de los años, La Opinión Austral se renovó completamente para llegar a más gente, de forma conjunta con la emisora LU12 y La Opinión Zona Norte. Nuestros lectores contaron por qué eligen informarse con nosotros.

El diario más antiguo y más leído del sur del país cumple hoy 61 años desde su creación en 1959. Superando las seis décadas, La Opinión Austral nunca dejó de innovarse para llegar a todos los rincones de la provincia de Santa Cruz. Con un amplio equipo que conforma la empresa, las noticias se emiten al instante y la información se profundiza en cada sección. Hoy, potenciándose como parte del Grupo Crónica.

La planta del taller se encuentra emplazada sobre la avenida Lisandro de la Torre. FOTO: ARCHIVO

Como aspecto sumamente importante e innovador, en julio del 2018, el periódico incorporó La Opinión Zona Norte para ir por más.

El mismo se comercializa de lunes a viernes, y nuclea las localidades de Puerto Deseado, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Koluel Kayke, Cañadón Seco, Jaramillo, Fitz Roy, Los Antiguos y Perito Moreno. De esta manera, La Opinión ZN tiene la redacción sobre la avenida Fagnano 2156, en la ciudad de Caleta Olivia.

Antiguamente, el taller se encontraba sobre la calle Zapiola, de Río Gallegos.

FOTO: ARCHIVO

De la mano del multimedio se encuentran la Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9 que, junto a la plataforma web de La Opinión Austral (www.laopiniónaustral.com.ar), completan el informar cotidiano, al instante y con el mejor equipo de trabajo.

Tras los avances en la era digital, el multimedio no se quedó atrás y apostó por un renovado e impactante cambio de imagen, permitiendo a nuestros lectores el acceso inmediato a toda la información relevante de Santa Cruz, sin dejar de lado ningún detalle.

La redacción de La Opinión Austral y la emisora radial LU12 funcionan sobre calle Zapiola. (FOTO: ARCHIVO).

Cada día, ya sea a través del diario impreso, la plataforma web o la emisora radial, los usuarios no sólo leen o escuchan las noticias, sino que comparten información y opinión, permitiendo así una comunicación fluida y familiar entre quienes conforman el equipo de La Opinión Austral y la comunidad santacruceña.

Nuestros lectores así lo confirman: ¿Por qué nos eligen?

María del Carmen Viano tiene 63 años, es de Córdoba pero vivió en Bahía Blanca y Trelew. Llegó a la provincia en la década del ’90, y lo primero que hizo fue suscribirse a La Opinión Austral.

“Desde esa época me llevan el diario, primero a la empresa donde trabajaba y después a mi casa. Así que te imaginarás hace cuántos años que soy suscriptora de La Opinión”, relató.

Los usuarios destacan el cambio de imagen de La Opinión Austral y sus páginas a color. FOTO: (JOSÉ SILVA).

María del Carmen contó qué cambios visualizó a través del tiempo: “Son muchísimos, sobre todo en la parte de imagen, el color siempre es el que más impacta en una noticia. El cambio de tapa me encantó, porque es más grande y, sobre todo, más local. Esto es muy importante porque necesitamos que sea local”, detalló.

La lectora continuó: “Me gusta mucho saber todas las noticias de todo lo que sucede en toda la provincia, no solamente en Río Gallegos, aunque la parte de arte disminuyó un poco. Lo demás, para mí, sigue siendo el diario de la localidad, no podría estar suscripta a otro, me interesa La Opinión”.

María del Carmen profundizó y señaló que nota una familiaridad con el periódico: “No podría no tenerla, a la mañana lo más importante para mí es el mate y La Opinión, después empiezo con mis tareas diarias”, agregó.

Para concluir, felicitó al equipo del multimedio y auguró: “Que sigan muchísimos años más, sigan informando así, saber todo lo que sucede en otros lugares es muy importante. ¡Felicitaciones!”.

Rolando Becker, de 49 años, por otra parte, también es lector de La Opinión Austral tras la relación comercial que tiene con el multimedio. Como fiel usuario de la edición impresa y plataforma web, contó que es lo que prevalece a la hora de informarse.

El tradicional cambio de folio marca un nuevo año entrante para el multimedio.

FOTO: (JOSÉ SILVA).

“Desde el 2005 que tenemos vínculo, pero me gusta más que nada porque uno se mantiene actualizado y es un diario ameno que ya estás acostumbrado a leer, y cuando buscas una noticia sabes en qué parte está”, relató.

Rolando destacó las páginas a color, como la gran innovación del multimedio. “Leo mucho el diario digital también, por las mañanas el impreso y después me mantengo informado a través de las alertas de la web”, agregó.

La Opinión Austral llega a toda la provincia con la información más relevante de Santa Cruz. FOTO: (JOSÉ SILVA).

Indicó, además, que destaca “la objetividad de las noticias, siempre tienen buenas fuentes y confiables”. Como usuario de la plataforma digital, resaltó: “La web está más amena, es más fácil la lectura y tiene más llegada, uno suele querer lo rápido y se mejoró mucho el proceso de la información”.

Para concluir, Rolando destacó la llegada que tiene el periódico en la Zona Norte de la provincia tras el lanzamiento de La Opinión ZN: “Nosotros somos único concesionario Fiat en la provincia, así que siempre es importante tener llegada en esas zonas de influencia. Sigan así, trabajando con ese empuje y con esas ganas”.