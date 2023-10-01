CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 21 DÍAS PARA LAS ELECCIONES 2023

 

EN LA COSTANERA

LAS “GUERRERAS ROSA DEL VIENTO” Y SU HOMENAJE A LAS QUE PELEAN POR SU SALUD

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ASÍ SE PREPARA BANCRUZ PARA LA TEMPORADA 2024 EN LA LIGA DE FÚTBOL SUR

RÍO GALLEGOS

CONFUSO EPISODIO ENTRE TALLERES Y BOXING POR UNA INVITACIÓN PARA COMPETIR EN CHILE

 

POLONIA

EL RIOGALLEGUENSE LAUTARO MÉNDEZ OBTUVO BRONCE EN EL MUNDIAL DE KARATE

 

¡BOCA-RIVER!

VIVILO POR LU12 AM680 DESDE LAS 14:00 HORAS.

JORGE GARCÍA CUERVA EN LA PEREGRINACIÓN A LUJÁN:”LE PEDIMOS A LA VIRGEN QUE NOS DÉ FUERZA PARA UNIRNOS”

 

MARTÍN INSAURRALDE FORMALIZÓ SU RENUNCIA COMO JEFE DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 

EN LU12 AM680

PABLO GRASSO PIDIÓ “ELEVAR EL DEBATE ELECTORAL”

EL INTENDENTE VA POR LA REELECCIÓN EN RÍO GALLEGOS.

QUÉ PROPONEN OTROS CANDIDATOS QUE BUSCAN CONDUCIR LA CAPITAL DE SANTA CRUZ

ANALISIS DE LAS PLATAFORMAS DE LOS QUE COMPETRAN EL 22 DE OCTUBRE.

 

LO INFORMÓ SERVICIOS PÚBLICOS

SE NORMALIZA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA RÍO GALLEGOS

LA EMPRESA ESTATAL COMUNICÓ QUE EL TRAMO “PALERMO AIKE- RÍO GALLEGOS” FUE SOLUCIONADO Y EL SUMINISTRO REGRESARÁ DE FORMA PAULATINA A LA CIUDAD. BARRIOS SIN AGUA EN LAS ÚLTIMAS 72 HORAS. QUEJAS Y MALESTAR DE USUARIOS.

 

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“PATAGONIA VUELA 2023”, UNA EXPERIENCIA ÚNICA

 

HOY A LAS 21:00-DESDE SANTIAGO DEL ESTERO

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FÚTBOL

CON GOL DE “TOTO” AVILÉS, EL INTER MIAMI EMPATÓ CON NEW YORK FC

 

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