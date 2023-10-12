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PRODUCCIÓN. IMPACTO POSITIVO PARA LA ECONOMÍA
SERGIO MASSA, CON MEDIDAS PARA SANTA CRUZ Y CHUBUT
ASÍ LO DESTACÓ ALICIA KIRCHNER: “QUEREMOS MÁS FUTURO Y TENEMOS CON QUÉ
VUELVE EL PROGRAMA “LANAR2: MÁS DE $3.000 MILLONES PARA LOS PRODUCTORES
“KEMPES” Y “MESSI” EN LA PLAZA DE LOS CAMPEONES
REPERCUSIONES
“DÓLAR MINERO”: LA CAEM PIDIÓ QUE ABARQUE A TODOS LOS PRODUCTOS MINEROS
FUE ANTICIPO EXCLUSIVO
AVANZA LA INVESTIGACIÓN: ¿DÓNDE ESTÁ LA DROGA ROBADA DEL TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE RIO GALLEGOS
CONGRESO
INQUILINOS DE SANTA CRUZ CELEBRARON LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE ALQUILERES
ELIMINATORIAS
CON TRANSMISIÓN DE LU12 AM680, ARGENTINA RECIBE HOY A LAS 20:00 A PARAGUAY
CRACK SANTACRUCEÑO. REUNIÓN CON RACING
DERECHOS DE FORMACIÓN: ¿BOXING DEBERÍA COBRAR POR EL MILLONARIO PASE DE “TOTO” AVILÉS A INTER MIAMI?
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