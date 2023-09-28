COMISARÍA PRIMERA

LA EXPOLICÍA QUE ACECHABA MUJERES PARA ROBARLES SIGUE DETENIDA

 

“SEMIS” LIBERTADORES

CON TRANSMISIÓN DE LU12 AM680, BOCA RECIBIRÁ A PALMEIRAS

 

EN LA UTN

“TATY” ALMEIDA BRINDARÁ HOY UNA CHARLA SOBRE DERECHOS HUMANOS

 

RUTA 3

EMBISTIÓ Y MATÓ A UN CABALLO CERCA DEL AEROPUERTO

 

EL PERIODISTA Y DT LUIS VENTURA SE POSTULÓ PARA DIRIGIR BANCRUZ Y “DOMESTICAR PINGÜINOS”

 

BÁSQUET: JORGE CASTRO Y ESTEBAN CANTARUTTI PALPITARON  CON LU12 EL INICIO DE TEMPORADA DE HISPANO

 

VA TOMANDO FORMA EL PARQUE

LOS DINOSAURIOS COPARON LA CIUDAD

LLEGARON TODAS LAS ESPECIES PARA LA PLAZA TEMÁTICA, SE AGUARDA POR SU INAUGURACIÓN.

 

ESTE JUEVES, ESCUELAS SIN CLASES POR CORTE DE AGUA

 

INDEC: BAJÓ LA POBREZA EN RÍO GALLEGOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

 

CAMINO A LAS URNAS EN LU12 AM680

JOSÉ BLASSIOTO HABLÓ DEL PROYECTO PARA MEJORAR LA CIUDAD EN 24 MESES

 

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“LEO” ROQUEL DIJO QUE HAY QUE PENSAR EN LA INDUSTRIALIZACIÓN

 

COBERTURA ESPECIAL

ADEPA CELEBRA SU 61° ASAMBLEA EN SAN JUAN 

 

ACTO EN NEUQUÉN

SERGIO MASSA: “EN MI GOBIERNO NINGÚN TRABAJADOR VA A PAGAR GANANCIAS”

 

HISTORIA DE VIDA

LAS GUERRERAS QUE LE DAN PELEA AL CÁNCER

EN ESTA NOTA Tapas

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