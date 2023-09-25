CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 27 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

CALETA OLIVIA

EUGENIO QUIROGA, CANDIDATO A INTENDENTE, HABLÓ DE SUS PROYECTOS SALUD

ESCÁNDALO

FÚTBOL BARRIAL: LE PEGARON A UN ÁRBITRO Y SE SUSPENDIÓ LA FECHA

 

SALUD

HISTÓRICO PRIMER VIAJE DEL NUEVO AVIÓN SANITARIO DE SANTA CRUZ

AUTOMOVILISMO

THIAGO MARTÍNEZ FUE 2° EN LA PAMPA Y SIGUE EN LA PUNTA DE LA CLASE 2

ENTREVISTA CON ALICIA KIRCHNER

“TENEMOS QUE TRABAJAR POR SANTA CRUZ, ESO ES LO PRIMERO”

LA GOBERNADORA Y CANDIDATA A SENADORA VISITÓ LA OPINIÓN AUSTRALY, EN UNA CHARLA A FONDO, HABLÓ DE SUS OCHO AÑOS DE GESTIÓN. ANALIZÓ LO QUE HIZO, LA ACTUALIDAD Y LO QUE VENDRÁ. ADEMÁS, SU VISIÓN DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES.

EL REPORTAJE COMPLETO HOY A LAS 09:00 POR RADIO LUIZ AM680, FM LASER 92.9 Y FM LAS HERAS, EN DUPLEX CON CANAL 9 DE SANTA CRUZ
BM.

GRAN CIERRE DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA DE LA PRIMAVERA

MILES DE JÓVENES DISFRUTARON DE LOS SHOWS DE LUCK RA Y BM

 

EN ESTA NOTA Tapas

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