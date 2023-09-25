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FALTAN 27 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
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EUGENIO QUIROGA, CANDIDATO A INTENDENTE, HABLÓ DE SUS PROYECTOS SALUD
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FÚTBOL BARRIAL: LE PEGARON A UN ÁRBITRO Y SE SUSPENDIÓ LA FECHA
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HISTÓRICO PRIMER VIAJE DEL NUEVO AVIÓN SANITARIO DE SANTA CRUZ
AUTOMOVILISMO
THIAGO MARTÍNEZ FUE 2° EN LA PAMPA Y SIGUE EN LA PUNTA DE LA CLASE 2
ENTREVISTA CON ALICIA KIRCHNER
“TENEMOS QUE TRABAJAR POR SANTA CRUZ, ESO ES LO PRIMERO”
LA GOBERNADORA Y CANDIDATA A SENADORA VISITÓ LA OPINIÓN AUSTRALY, EN UNA CHARLA A FONDO, HABLÓ DE SUS OCHO AÑOS DE GESTIÓN. ANALIZÓ LO QUE HIZO, LA ACTUALIDAD Y LO QUE VENDRÁ. ADEMÁS, SU VISIÓN DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES.
EL REPORTAJE COMPLETO HOY A LAS 09:00 POR RADIO LUIZ AM680, FM LASER 92.9 Y FM LAS HERAS, EN DUPLEX CON CANAL 9 DE SANTA CRUZ
BM.
GRAN CIERRE DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA DE LA PRIMAVERA
MILES DE JÓVENES DISFRUTARON DE LOS SHOWS DE LUCK RA Y BM
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