CAMINO A LAS URNAS: FALTAN 26 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
ENERGÍA
YCRT: REUNIÓN CON TRABAJADORAS DEL YACIMIENTO EN PUNTA LOYOLA
MAR DEL PLATA
SANTA CRUZ FUE PARTE DEL ACTO INAUGURAL DE LOS JUEGOS EVITA
A 40 AÑOS
PROCESIÓN Y MISA POR LA VIRGEN MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLÁS
DETUVIERON A EXPOLICÍA QUE ACECHABA PARA ROBAR A MUJERES
LA DELINCUENTE PADECE ESQUIZOFRENIA Y FUE LLEVADA AL CENTRO DE SALUD MENTAL.
DIEGO FARÍAS FUE DESIGNADO COMO NUEVO DIRECTOR DE TRÁNSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS
“TODOS POR ANGELINA”: TIENE 12 AÑOS Y AFRONTA UN TRATAMIENTO ONCOLÓGICO EN BUENOS AIRES
EN LU12 AM680
“FATY” OLIVA Y SUPROPUESTA DE “UNA CIUDAD EN 15 MINUTOS”
EL CANDIDATO DE ENCUENTRO CIUDADANO DIJO QUE LA CIUDAD TIENE QUE OFRECER SERVICIOS DESCENTRALIZADOS.
MARCELO SAÁ PROPONE UN “CRECIMIENTO ARMÓNICO❞
EL CANDIDATO DE LA UCR SOSTUVO QUE FOCALIZARÁ OBRAS EN LOS BARRIOS MÁS ALEJADOS.
PRESENTACIÓN DE “HECHOS PARA CRECER” EN BUENOS AIRES
ALICIA DESTACÓ EL FONDO UNIRSE PARA EL DESARROLLO
LA GOBERNADORA REALIZÓ UN BALANCE DE SUS OCHO AÑOS DE GESTIÓN, COMO LO HIZO LA SEMANA PASADA EN RÍO GALLEGOS. PUSO EN VALOR EL RESPALDO DE LAS EMPRESAS PARA LA CREACIÓN DEL PRIMER FONDO FIDUCIARIO DE SANTA CRUZ, QUE AYUDÓ A INVERTIR EN SALUD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.
LA GOBERNADORA HABLO CON CRÓNICA HD, LA OPINIÓN AUSTRAL Y CANAL 9 DE SANTA CRUZ
2 DE OCTUBRE
LLEGA EL RESONADOR AL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR
LA MINERÍA EXPORTARÁ ALREDEDOR DE USD 4.500 MILLONES EN 2023
ANTICIPO DE LA OPINIÓN AUSTRAL
VUELVE BANCRUZ, HISTÓRICO CLUB DE SANTA CRUZ
SUS PARTICIPACIONES EN LOS TORNEOS ARGENTINOS SON MUY RECORDADAS EN LA CIUDAD, QUE APOYABA SIEMPRE EN EL ESTADIO “ANÍBAL REY MÉNDEZ”.
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