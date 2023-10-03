CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 19 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

HOY EN YCRT

AUDIENCIA DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA

DEBATE

MASSA DIO LA ÚNICA DEFINICIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA

EN RÍO GALLEGOS

UN MENOR FUE DEMORADO POR ROBAR EN UN LOCAL CÉNTRICO

UNA CARA CONOCIDA

“GONZA” TORRES, INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL HISTÓRICO ASCENSO VOLVIÓ A HISPANO.

OCTUBRE: MES DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.

 

SEBASTIÁN PUIG: “HAY COSAS QUE SÓLO HACE EL ESTADO, BANCAMOS LA EDUCACIÓN PÚBLICA”

TRAS EL ESCÁNDALO DEL YATE, MARTÍN INSAURRALDE TAMBIÉN RENUNCIÓ A SU CANDIDATURA A CONCEJAL

EN LU12 AM680

MAURICIO GÓMEZ BULL APUNTARÁ A LO SOCIAL Y DEPORTIVO “COMO HIZO “FREDDY” MARTÍNEZ

EL EXDIPUTADO JUEGA EN EL LEMA DE “UNIÓN POR LA PATRIA”.

MANUEL PIRIS QUIERE DAR PODER Y AUTONOMÍA A LOS BARRIOS ALEJADOS

EL ENFERMERO INTEGRA EL LEMA “POR SANTA CRUZ”.

UN LUGAR PARA TODA LA FAMILIA

ABRIÓ EL “DINO-PARK”

CON LA EMOCIÓN DE MUCHOS NIÑOS Y NIÑAS, SE INAUGURÓ ANOCHE LA PLAZA TEMÁTICA EN RÍO GALLEGOS. EL ESPACIO SE INSPIRÓ EN LA CARTA QUE “CARLITOS” CORREA (11) LE ESCRIBIÓ AL INTENDENTE PABLO GRASSO.

 

EN EL ALBERGUE PROVINCIAL

FAMILIAS Y AMIGOS RECIBIERON A LOS DEPORTISTAS QUE COMPITIERON EN LOS JUEGOS EVITA

EN ESTA NOTA Tapas

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