CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 19 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
HOY EN YCRT
AUDIENCIA DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
DEBATE
MASSA DIO LA ÚNICA DEFINICIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA
EN RÍO GALLEGOS
UN MENOR FUE DEMORADO POR ROBAR EN UN LOCAL CÉNTRICO
UNA CARA CONOCIDA
“GONZA” TORRES, INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL HISTÓRICO ASCENSO VOLVIÓ A HISPANO.
OCTUBRE: MES DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.
SEBASTIÁN PUIG: “HAY COSAS QUE SÓLO HACE EL ESTADO, BANCAMOS LA EDUCACIÓN PÚBLICA”
TRAS EL ESCÁNDALO DEL YATE, MARTÍN INSAURRALDE TAMBIÉN RENUNCIÓ A SU CANDIDATURA A CONCEJAL
EN LU12 AM680
MAURICIO GÓMEZ BULL APUNTARÁ A LO SOCIAL Y DEPORTIVO “COMO HIZO “FREDDY” MARTÍNEZ
EL EXDIPUTADO JUEGA EN EL LEMA DE “UNIÓN POR LA PATRIA”.
MANUEL PIRIS QUIERE DAR PODER Y AUTONOMÍA A LOS BARRIOS ALEJADOS
EL ENFERMERO INTEGRA EL LEMA “POR SANTA CRUZ”.
UN LUGAR PARA TODA LA FAMILIA
ABRIÓ EL “DINO-PARK”
CON LA EMOCIÓN DE MUCHOS NIÑOS Y NIÑAS, SE INAUGURÓ ANOCHE LA PLAZA TEMÁTICA EN RÍO GALLEGOS. EL ESPACIO SE INSPIRÓ EN LA CARTA QUE “CARLITOS” CORREA (11) LE ESCRIBIÓ AL INTENDENTE PABLO GRASSO.
EN EL ALBERGUE PROVINCIAL
FAMILIAS Y AMIGOS RECIBIERON A LOS DEPORTISTAS QUE COMPITIERON EN LOS JUEGOS EVITA
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