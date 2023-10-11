Your browser doesn’t support HTML5 audio
MARTES HISTÓRICO. SUBIÓ $75
DÓLAR A $1.010: GRAN IMPACTO EN LOS PRECIOS
“LOS PRECIOS DE HOY CAMBIAN DE UN DÍA PARA OTRO” COINCIDEN COMERCIANTES DE RIO GALLEGOS. EL EFECTO EN ELECTRODOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y ARTÍCULOS DEL HOGAR. “VOY A METER PRESOS A LOS ESPECULADORES AUNQUE ME CUESTE LA ELECCIÓN”, ADVIRTIÓ EL MINISTRO SERGIO MASSA.
¿CUÁNTO COSTARÁ EL FESTEJO?
SE PALPITA LA NAVIDAD
A MÁS DE DOS MESES PARA FIN DE AÑO, ALGUNOS COMERCIOS YA EXHIBEN LOS PRIMEROS PRODUCTOS NAVIDEÑOS. A CAUSA DE LA INFLACIÓN, CELEBRAR SERÁ BASTANTE MÁS CARO. CARNICEROS SUGIEREN COMPRAR AHORA Y CONGELAR. LOS PRECIOS DE ÁRBOLES Y DECORACIÓN.
EXCLUSIVO. ROBARON 2 KILOS DE COCAÍNA DE UN TRIBUNAL DE SANTA CRUZ
CONMOCIÓN EN LAS HERAS. JOVEN LUCHA POR SU VIDA
CAYÓ MONUMENTO AL TEHUELCHE: UN TRABAJADOR ESTÁ MUY GRAVE
CRECIMIENTO DEPORTIVO
PRUEBAS DE ATLETAS: BOXING FIRMÓ CONVENIO CON FERRI CARRIL OESTE
SHOW GRATUITO
DÍA DE LA MADRE: EL MUNICIPIO ENTREGARÁ ESTE VIERNES ENTRADAS PARA VER A AXEL
GRAVE CASO
VECINO DE RÍO GALLEGOS FUE PROCESADO POR ABUSA DE SU PROPIA HIJA MENOR DE EDAD
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL
JUBILADOS ESTATALES COBRARÁN HOY EL AUMENTO SALARIAL POR COMPLEMENTARIA
COPA DE LA LIGA
EN UN PARTIDAZO EN CÓRDOBA, BOCA CAYÓ 4-3 ANTE BELGRANO Y COMPLICÓ SUS CHANCES DE CLASIFICAR
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario