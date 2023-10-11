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MARTES HISTÓRICO. SUBIÓ $75

DÓLAR A $1.010: GRAN IMPACTO EN LOS PRECIOS

“LOS PRECIOS DE HOY CAMBIAN DE UN DÍA PARA OTRO” COINCIDEN COMERCIANTES DE RIO GALLEGOS. EL EFECTO EN ELECTRODOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y ARTÍCULOS DEL HOGAR. “VOY A METER PRESOS A LOS ESPECULADORES AUNQUE ME CUESTE LA ELECCIÓN”, ADVIRTIÓ EL MINISTRO SERGIO MASSA.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL FESTEJO?

SE PALPITA LA NAVIDAD

A MÁS DE DOS MESES PARA FIN DE AÑO, ALGUNOS COMERCIOS YA EXHIBEN LOS PRIMEROS PRODUCTOS NAVIDEÑOS. A CAUSA DE LA INFLACIÓN, CELEBRAR SERÁ BASTANTE MÁS CARO. CARNICEROS SUGIEREN COMPRAR AHORA Y CONGELAR. LOS PRECIOS DE ÁRBOLES Y DECORACIÓN.

 

EXCLUSIVO. ROBARON 2 KILOS DE COCAÍNA DE UN TRIBUNAL DE SANTA CRUZ

 

CONMOCIÓN EN LAS HERAS. JOVEN LUCHA POR SU VIDA

CAYÓ MONUMENTO AL TEHUELCHE: UN TRABAJADOR ESTÁ MUY GRAVE

 

CRECIMIENTO DEPORTIVO

PRUEBAS DE ATLETAS: BOXING FIRMÓ CONVENIO CON FERRI CARRIL OESTE

 

SHOW GRATUITO

DÍA DE LA MADRE: EL MUNICIPIO ENTREGARÁ ESTE VIERNES ENTRADAS PARA VER A AXEL

 

GRAVE CASO

VECINO DE RÍO GALLEGOS FUE PROCESADO POR ABUSA DE SU PROPIA HIJA MENOR DE EDAD

 

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

JUBILADOS ESTATALES COBRARÁN HOY EL AUMENTO SALARIAL POR COMPLEMENTARIA

 

COPA DE LA LIGA

EN UN PARTIDAZO EN CÓRDOBA, BOCA CAYÓ 4-3 ANTE BELGRANO Y COMPLICÓ SUS CHANCES DE CLASIFICAR

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