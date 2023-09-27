BÁSQUET

HISPANO TIENE SU FIXTURE: ARRANCA LA LIGA ARGENTINA COMO VISITANTE

 

CASA SANTA CRUZ

ALICIA SE REUNIÓ CON LOS EMBAJADORES DE CHINA Y FRANCIA

 

EN PLENO CENTRO

CASI ATROPELLA A UN PEATÓN, SE DIO A LA FUGA Y FUE DEMORADO

 

JUEGOS EVITA: POSITIVO ARRANQUE DE SANTA CRUZ

 

CON FINANCIAMIENTO DE NACIÓN

CLOACAS PARA “MÁS DE 40 MIL FAMILIAS”

 

EN VACA MUERTA

MASSA ANUNCIÓ UN PROGRAMA DE INCENTIVO EXPORTADOR

 

CAMINO A LAS URNAS – EN LU12 AM680

JORGE CRUZ EN BÚSQUEDA DE UN ESTADO “MODERNO Y TRANSPARENTE”

 

DANIEL ÁLVAREZ SUEÑA CON UNA CIUDAD DE “SERVICIOS Y ORDENADA”

 

PRESUPUESTO 2024: SANTA CRUZ RECIBIRÍA 40 MILLONES SI APRUEBAN LA ADENDA

 

GESTA DE MALVINAS

EL CENTRO DE VETERANOS INAUGURÓ SU SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

 

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

SUEÑO HECHO REALIDAD: “BUEN DÍA VIDA” YA TIENE SU SEDE PROPIA

 

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EN ESTA NOTA Tapas

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